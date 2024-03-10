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斡旋俄烏 中國特使：支持適時召開各方平等參與的和會

特派記者廖士鋒／北京即時報導
中國政府歐亞事務特別代表李輝9日與德國外交官舉行會談，首度表態支持適時召開「各方平等參與的和平會議」。（圖／取自中國外交部官網）
中國政府歐亞事務特別代表李輝9日與德國外交官舉行會談，首度表態支持適時召開「各方平等參與的和平會議」。（圖／取自中國外交部官網）

俄烏戰事仍在持續，中國斡旋的特使又有了新表態。中國政府歐亞事務特別代表李輝近期赴歐洲展開第二輪「穿梭外交」，力圖繼續斡旋俄烏戰爭，最新消息顯示，李輝在德國強調，中國支持適時召開「各方平等參與的和平會議」。

據中國外交部官網10日晚間消息，李輝9日與德國外交部國務秘書巴格爾舉行會談，就雙邊關係、烏克蘭危機形勢、和談進程及其他共同關心的議題坦誠深入交換意見。

消息指，李輝介紹了過去一周在俄、烏以及歐洲國家間「穿梭斡旋、傳遞信息、凝聚共識」的情況，表示當前衝突對抗有進一步升級的風險，不符合包括中國與德國在內廣大國際社會的共同利益。

他表態，中國願同德方一道，「支持適時召開各方平等參與的和平會議，為盡快停火止戰鋪路搭橋」。巴格爾則表示雙方對危機當前形勢、下步走向及和談前景有不少共識，願繼續就此同中國保持溝通。

此前，中國宣布李輝將於3月2日起訪問俄羅斯、歐盟總部、波蘭、烏克蘭、德國和法國，目前行程來到了尾聲。

中國官方已證實，3月5日李輝與瑞士外交部國際安全司司長呂興格在布魯塞爾舉行會談時，就烏克蘭和平談判問題及「瑞士籌辦和平會議事」進行了建設性的溝通。

而中國外長王毅7日出席「兩會」記者會時，曾提到強烈感受到越來越多的人開始擔心烏克蘭危機可能帶來「多輸」後果，願意創造條件探索可靠的解決出路。他當時指出，中國支持適時召開「俄烏雙方認可、各方平等參與、對所有和平方案進行公平討論」的國際和會。

另據港媒南華早報8日報導，瑞士政府應烏克蘭要求，2024年1月同意舉辦邀集世界各國領袖出席的「和平峰會」，莫斯科並未受邀，不過日期還沒敲定。

烏克蘭 德國 王毅

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