英國加碼1.6億美元 2024年供應烏克蘭逾萬架無人機

英國國防大臣夏普 斯近日訪問基輔期間宣布，英國將投入3億2500萬英鎊（約4.2億美元），在2024年供應烏克蘭 超過1萬架無人機。

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）1月曾閃電訪問基輔，期間宣布總額達25億英鎊的新一波對烏軍援，其中至少2億將用於快速大量採購和生產包括長程打擊型的軍用無人機，是歷來規模最大的無人機外國援烏案，烏克蘭也將參與製造。

夏普斯（Grant Shapps）7日指出，無人機援烏計畫執行金額已提高至3億2500萬英鎊。這較之前宣布的金額多出約1億2500萬英鎊（約1.6億美元）。

英國國防部 表示，絕大多數援烏無人機將是第一人稱視角（FPV）攻擊型無人機，另外還有英國研發的單向攻擊無人機（自殺式攻擊無人機）約1000架，以及數量不等的監偵型及海洋無人機。

就金額配置而言，超過1億英鎊將用於海洋無人機系統及相關能力建構。

國防部指出，靈活、易操控的FPV無人機可讓使用者在無時差的情況下，精細調控無人機動向。實戰經驗顯示，這類無人機可成功避開俄羅斯防空系統、精準打擊目標。

英國2月中旬宣布與拉脫維亞共同主導「無人機援烏國際聯盟」。根據國防部當時的背景說明，除了英國，參與此無人機聯盟的國家包含波羅的海三國、2個北歐國家，以及西歐和中歐各1個國家，總計8國。夏普斯近日表示，歡迎更多國家加入無人機援烏行列。

在國防參謀長（相當於參謀總長）拉達金（Tony Radakin）上將陪同下，夏普斯7日展開烏克蘭訪問行程，與總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）、國防部長烏梅洛夫（Rustem Umerov）會談。

這是近7個月來，夏普斯第3度訪烏。他去年8月中旬曾以能源大臣身分訪烏；去年8月底接任防相後，他又訪問烏克蘭兩次。

烏克蘭總統府表示，會談期間，英烏雙方討論如何在強化烏克蘭空防、長程打擊能力，以及儘快取得急需的武器和彈藥方面，加強合作。雙方並觸及武器聯合生產等規劃。