我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

92歲梅鐸又要結婚 第5任妻子透過鄧文迪認識

輝達下跌逾5% 道指創半年最差單周走勢

英國加碼1.6億美元 2024年供應烏克蘭逾萬架無人機

中央社倫敦8日專電

英國國防大臣夏普斯近日訪問基輔期間宣布，英國將投入3億2500萬英鎊（約4.2億美元），在2024年供應烏克蘭超過1萬架無人機。

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）1月曾閃電訪問基輔，期間宣布總額達25億英鎊的新一波對烏軍援，其中至少2億將用於快速大量採購和生產包括長程打擊型的軍用無人機，是歷來規模最大的無人機外國援烏案，烏克蘭也將參與製造。

夏普斯（Grant Shapps）7日指出，無人機援烏計畫執行金額已提高至3億2500萬英鎊。這較之前宣布的金額多出約1億2500萬英鎊（約1.6億美元）。

英國國防部表示，絕大多數援烏無人機將是第一人稱視角（FPV）攻擊型無人機，另外還有英國研發的單向攻擊無人機（自殺式攻擊無人機）約1000架，以及數量不等的監偵型及海洋無人機。

就金額配置而言，超過1億英鎊將用於海洋無人機系統及相關能力建構。

國防部指出，靈活、易操控的FPV無人機可讓使用者在無時差的情況下，精細調控無人機動向。實戰經驗顯示，這類無人機可成功避開俄羅斯防空系統、精準打擊目標。

英國2月中旬宣布與拉脫維亞共同主導「無人機援烏國際聯盟」。根據國防部當時的背景說明，除了英國，參與此無人機聯盟的國家包含波羅的海三國、2個北歐國家，以及西歐和中歐各1個國家，總計8國。夏普斯近日表示，歡迎更多國家加入無人機援烏行列。

在國防參謀長（相當於參謀總長）拉達金（Tony Radakin）上將陪同下，夏普斯7日展開烏克蘭訪問行程，與總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）、國防部長烏梅洛夫（Rustem Umerov）會談。

這是近7個月來，夏普斯第3度訪烏。他去年8月中旬曾以能源大臣身分訪烏；去年8月底接任防相後，他又訪問烏克蘭兩次。

烏克蘭總統府表示，會談期間，英烏雙方討論如何在強化烏克蘭空防、長程打擊能力，以及儘快取得急需的武器和彈藥方面，加強合作。雙方並觸及武器聯合生產等規劃。

烏克蘭 夏普 國防部

上一則

大堡礁嚴重白化 專家：氣候變遷引發海溫上升所致

下一則

遊客如「狗仔」猛拍藝伎…京都祇園火大 私人小巷禁入

延伸閱讀

烏克蘭高官會中國特使 再提基輔停戰和平方案

烏克蘭高官會中國特使 再提基輔停戰和平方案
紐時：援助卡關戰事膠著 美烏漸萌芥蒂

紐時：援助卡關戰事膠著 美烏漸萌芥蒂
烏克蘭總統幕僚長見李輝 出示北韓提供莫斯科武器證據

烏克蘭總統幕僚長見李輝 出示北韓提供莫斯科武器證據
烏克蘭駐英大使懸缺 擬由前武裝部隊總司令出任

烏克蘭駐英大使懸缺 擬由前武裝部隊總司令出任

熱門新聞

英國凱特王妃，攝於去年11月。（美聯社）

術後神隱…凱特王妃病情引猜測 西班牙媒體稱她疑患克隆氏症

2024-03-02 07:12
南達在社群訴說自己遇襲的事。（取材自Instagram）

西班牙「重機網美」印度旅行遭7人輪姦 上傳影片傷勢曝光

2024-03-03 19:17
威廉（左起）、凱特與哈利、梅根之間的感情仍陷在谷底，暫時不會再見面。（路透資料照片）

梅根若返英 只見得到最多3位皇室親戚 威廉帶頭排擠？

2024-03-02 11:03
圖為57歲的自民黨籍岩手縣國會參議員廣瀨惠。擷自日本自民黨官網

日女參議員偷情開房過夜 直奔國會開會昏昏欲睡

2024-03-01 18:05
泰國普吉島2月底發生瑞士男子費爾（中）踢了坐在所租別墅附近階梯上的當地女醫師，移民局7日決定撤銷他的簽證。（照片翻攝：X / llakuba）

1舉動掀2國網友公憤...瑞士男狠踹泰女辯稱以為是中客 泰政府撤銷簽證

2024-03-07 07:26
英國國王查理三世的堂妹夫金斯頓（左一）日前在父母的住家中離世，享年45歲。美聯社

英王查理堂妹夫45歲猝逝 驗屍官曝死於頭部創傷、疑舉槍自戕

2024-03-02 00:11

超人氣

更多 >
拜登發表國情咨文時 眾院議長強生表情太搶鏡

拜登發表國情咨文時 眾院議長強生表情太搶鏡
大家都想先下機 這樣做較能成功又不失禮

大家都想先下機 這樣做較能成功又不失禮
聯航客機輪胎脫落畫面曝光 舊金山飛日本改道洛城

聯航客機輪胎脫落畫面曝光 舊金山飛日本改道洛城
好市多金條賣得呱呱叫再賣銀幣 背後有深意

好市多金條賣得呱呱叫再賣銀幣 背後有深意
這個意外習慣 能大幅改善肝臟健康

這個意外習慣 能大幅改善肝臟健康