烏克蘭高官會中國特使 再提基輔停戰和平方案

烏克蘭總統府幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak，左）和他的團隊7日與中國歐亞事務特別代表李輝（中）在基輔會面。歐新社

烏克蘭 高階官員今天會見中國區域特使，期間提出基輔當局欲終結俄烏戰爭的相關計畫，並展示據稱北韓 供應武器給莫斯科當局的證據。

路透報導，烏克蘭總統府幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）在通訊平台Telegram上寫道，他和團隊向中國歐亞事務特別代表李輝呈報戰場情況，以及烏克蘭的和平提案。

葉爾馬克指出，烏克蘭方面「與李輝討論了以烏克蘭和平方案為基礎，替烏克蘭建立公正和平、恢復我國領土完整和主權的前景」。

由烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）提出的和平計畫呼籲俄羅斯 全面撤軍、恢復烏克蘭1991年後蘇聯時代的邊界，以及要求俄羅斯為其行徑負責的程序。

葉爾馬克在描述今天的會談時指出，他們向中國代表團展示部分遭擊落的飛彈和武器碎片，稱這些飛彈和武器是由北韓製造，再交給俄羅斯作為攻打烏克蘭用。

葉爾馬克還說，烏克蘭也提出據稱俄羅斯違反有關戰俘的國際公約種種行為，以及中國能如何確保遭驅逐的烏克蘭孩童返回烏國。

俄羅斯否認曾發生這類驅逐事件，說把這些兒童帶離戰區是為了他們的人身安全。

瑞士曾承諾召開和平峰會，此前幾場籌備會議也已舉行。基輔當局一直嘗試與北京建立良好關係，中國已出席至少一場籌備會議，不過俄羅斯尚未受邀。