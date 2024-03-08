紐時：援助卡關戰事膠著 美烏漸萌芥蒂

2月17日在德國舉行的2024年慕尼黑安全會議，烏克蘭總統澤倫斯基(左)與副總統賀錦麗(右)出席聯合新聞發布會。歐新社

俄烏戰爭延續兩年多，烏克蘭 目前苦於無法在戰場突破。在烏方沮喪美國後續援助卡關的同時，五角大廈 卻希望對方認真聽進作戰建言，兩國關係出現某種程度磨損跡象。

紐約時報指出，戰事不見盡頭讓美烏的戰時聯盟關係，開始因財務、輕重緩急歧異和不滿心聲意見未獲傾聽等而緊繃。

五角大廈這頭的不滿是出於未解老問題：包括美國國防部長奧斯丁（Lloyd J. Austin III）在內的美方軍事戰略家認為，烏克蘭需集中兵力進行一場大戰；但誓言要把俄軍完全逐出的烏克蘭總統澤倫斯基 （Volodymyr Zelenskyy）卻把兵力用在爭奪各處美方認為缺乏戰略價值的一城一地。

最近期的例證即為上月被俄軍攻陷的烏東戰略要城阿夫迪夫卡（Avdiivka）；美方官員表示烏軍太晚決定撤退，導致代價慘重。

但在烏克蘭這端，他們對美國的政治癱瘓害前線烏軍彈藥短缺益發沮喪。隨時間流逝，缺乏新的彈藥和火砲供應，烏軍人員對砲彈實行配給，士氣低落。

澤倫斯基上月撤換烏軍原任總司令扎盧茲尼（Valery Zaluzhny），改派地面部隊司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrsky）接任。澤倫斯基決定在抗俄戰事僵滯下「活化」軍隊。

紐時披露烏軍總司令換人隔天，美軍參謀首長聯席會議主席布朗（Charles Q. Brown）就與瑟爾斯基通話。拜登政府想確認這名新官是否理念與美方一致，以符美方所心儀的勝利途徑，目前美方尚在觀察；一些官員表示，瑟爾斯基較扎盧茲尼更配合澤倫斯基。

然而美方官員擔心，瑟爾斯基會否願意「甘冒大不韙」，讓上司澤倫斯基接受所不喜的作戰方針。即便到現在，即五角大廈認為建議未被採納導致去年夏天大反攻失敗的幾個月後，基輔方面仍「不受教」。

白宮和烏克蘭官員都表示，美國眾議院迄今未能通過含向烏克蘭提供601億美元在內的包裹緊急援助法案，已損及烏軍的作戰。援助法案將提供烏軍急需的火砲彈藥和防空飛彈等。

除軍、經援助卡關，烏克蘭也不滿拜登政府在批准可能踩到俄國紅線的先進武器上瞻前顧後，從戰鬥機到遠程飛彈等都是。

儘管互有芥蒂，但美烏雙方仍沒撕破臉，因為彼此還是需要對方。美國情報圈仍提供烏軍大量俄軍指揮所、彈藥庫和防線上其他關鍵節點的即時情資，五角大廈也仍然每月召開聯絡小組會議，敦促援烏的各合作夥伴國提供烏軍資金、武器和彈藥。

紐時直言，也許對拜登政府來說，最重要的是烏克蘭正在為美國耗盡其中一個大敵的軍力。