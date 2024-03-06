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俄烏漏夜發動無人機攻勢 俄工廠遭擊中、烏至少7人傷

中央社基輔6日綜合外電報導
烏克蘭檢察長表示，東部蘇米州（Sumy）夜間遭攻擊，造成7人受傷。（路透）
烏克蘭檢察長表示，東部蘇米州（Sumy）夜間遭攻擊，造成7人受傷。（路透）

俄羅斯地方官員表示，烏克蘭出動無人機攻擊邊界附近一座俄羅斯採礦廠，並攻擊一處燃料廠，引發大火。

基輔當局也宣布數十架俄羅斯無人機遭攔截。俄烏雙方皆發動一波夜間空中攻擊行動，試圖深入敵人後方打擊目標。

法新社報導，俄羅斯庫斯克州（Kursk）州長斯塔羅沃特（Roman Starovoyt）今天上午在Telegram頻道發布一則影音訊息：「烏克蘭今天再度對庫斯克州發動攻擊。」

「無人機攻擊位於茲列茲諾戈爾斯克（Zheleznogorsk）的一處燃料和潤滑油廠倉庫，當地現在發生大火。」

斯塔羅沃特說，之後的第2架無人機擊中茲列茲諾戈爾斯克市的米哈伊洛夫斯基採礦和加工廠（Mikhailovsky Mining and Processing Plant）的倉庫。該廠距離烏克蘭邊境約90公里。

俄羅斯社群媒體上流傳的影片可以看到圓柱型燃料儲存槽內大火熊熊燃燒，濃煙滾滾。

另一方面，基輔當局也指控俄羅斯朝烏克蘭領土發射了5枚飛彈，還派出42架伊朗設計的攻擊無人機發動攻擊，造成至少7人受傷。

烏克蘭空軍發表聲明說，38架「見證者」（Shahed）無人機遭擊落。烏軍表示，這些無人機自俄羅斯邊界地區，以及遭俄國併吞的克里米亞半島起飛。

烏克蘭檢察長表示，東部蘇米州（Sumy）夜間遭攻擊，造成7人受傷，其中包括一名10歲男孩。

蘇米州州長亞提烏克（Volodymyr Artiukh）表示，其中一架無人機攻擊當地一家安置了400名病患的醫院。

東北部的哈爾科夫州（Kharkiv）州檢察官辦公室表示，該州一所學校和幼兒園建築受損，幸未傳出人員傷亡。

南部敖德薩州（Odesa）官員表示，當地一座休閒中心、一條天然氣管線和住宅大樓被遭擊落的無人機碎片波及受損。赫梅利尼茨基州（Khmelnytsky）部分地區遭攻擊後陷入停電。

俄羅斯地方官員表示，烏克蘭也對邊界的貝爾哥羅德州（Belgorod）發射火砲和出動無人機攻擊。貝爾哥羅德州州長表示，僅造成部份輕微損害，無人員傷亡。

俄羅斯國防部表示，俄軍擊落貝爾哥羅德州、佛洛尼斯州（Voronezh）上空的烏軍無人機。

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）今天稍後將和國際原子能總署（International Atomic Energy Agency）署長葛羅西（Rafael Grossi）在索契（Sochi）會面，兩人將討論烏克蘭札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠的情勢。

俄羅斯 烏克蘭 德州

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