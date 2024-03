烏軍慘痛損失…俄軍罕見反砲兵勝利 美援海馬士在烏東首見被毀

俄羅斯 官媒RT與「富比世 」網站作者艾克(David Axe)5日報導,俄羅斯軍隊經過兩年努力,終於在烏東摧毀了一輛美國援助烏克蘭 的高機動砲兵火箭系統(HIMARS,簡稱海馬士)。有網友在社群媒體「紙飛機」表示,這是第一個海馬士系統被毀的清楚影像。

根據RT的說法與網上流傳的偵查無人機拍攝影像,這輛海馬士發射器據報在距離前線40多公里處,也就是烏克蘭頓內次克州多布羅皮利亞(Dobropolye)鎮附近遭到擊毀。

從影片可見,俄方在一片林地邊緣發現了該輛海馬士發射器與另外兩輛烏軍載具,顯然正在準備開火。不明飛彈隨後就擊中了該區域,引發庫存彈藥爆炸跟飛彈的不受控發射,並且引發多起火災,接著將發射器本身完全摧毀。

Russian footage shows an M142 HIMARS being hit and destroyed. Unknown date/time, unknown location.



This would be the first video of a HIMARS being destroyed after nearly two years of deployment in Ukraine. pic.twitter.com/3gyv3YC5Bg