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烏軍慘痛損失…俄軍罕見反砲兵勝利 美援海馬士在烏東首見被毀

編譯周辰陽／即時報導
網路近日流傳影像顯示，俄羅斯軍隊在烏東摧毀了一輛美國援助烏克蘭的高機動砲兵火箭系統（HIMARS，簡稱海馬士），也是第一個海馬士系統被毀清晰影像。（照片翻攝：Telegram / Two Majors）
網路近日流傳影像顯示，俄羅斯軍隊在烏東摧毀了一輛美國援助烏克蘭的高機動砲兵火箭系統（HIMARS，簡稱海馬士），也是第一個海馬士系統被毀清晰影像。（照片翻攝：Telegram / Two Majors）

俄羅斯官媒RT與「富比世」網站作者艾克（David Axe）5日報導，俄羅斯軍隊經過兩年努力，終於在烏東摧毀了一輛美國援助烏克蘭的高機動砲兵火箭系統（HIMARS，簡稱海馬士）。有網友在社群媒體「紙飛機」表示，這是第一個海馬士系統被毀的清楚影像。

根據RT的說法與網上流傳的偵查無人機拍攝影像，這輛海馬士發射器據報在距離前線40多公里處，也就是烏克蘭頓內次克州多布羅皮利亞（Dobropolye）鎮附近遭到擊毀。

從影片可見，俄方在一片林地邊緣發現了該輛海馬士發射器與另外兩輛烏軍載具，顯然正在準備開火。不明飛彈隨後就擊中了該區域，引發庫存彈藥爆炸跟飛彈的不受控發射，並且引發多起火災，接著將發射器本身完全摧毀。

目前尚不清楚烏軍軍人是否死亡或受傷，也還沒有明確訊息指出俄軍究竟出動了何種武器。RT宣稱是俄軍龍捲風-S（Tornado-S）多管火箭發射系統發射的導引彈藥，艾克則認為可能是陸射極音速伊斯坎德爾（Iskander）飛彈。

此外，艾克還指出，該輛海馬士發射器為什麼大白天在開闊區域空轉，原因不明。烏軍唯一的海馬士部隊、第27火箭砲兵旅通常在黎明或傍晚作戰，不執行發射任務的發射器也保持移動或處於掩蔽處。

艾克也寫道，無論如何，此事對烏軍是個慘痛損失，對俄軍則是罕見的反砲兵勝利。他指出，俄軍之前基本上未能反制美製海馬士系統，但結合了遠程偵查無人機與快速動作的伊斯坎德爾發射器，看起來終於擊敗了烏軍的海馬士部隊。

烏克蘭 俄羅斯 富比世

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