英法援烏長程飛彈 德唱反調挨轟「賞盟友耳光」

德國總理蕭茲重申反對軍援烏克蘭金牛座（Taurus）長程飛彈立場，警告此舉恐致北約與俄國直接衝突。圖為蕭茲2日出席在羅馬舉行的歐洲社會黨選舉大會。（路透）

德國總理蕭茲 （Olaf Scholz）1日重申反對軍援烏克蘭 金牛座（Taurus）長程飛彈立場，警告此舉恐致北約與俄國 直接衝突。蕭茲日前透露英、法援烏飛彈都是自家部隊代操作。

土耳其的安納杜魯新聞社（AA）報導，蕭茲在慕尼黑一場記者會上說：「這是我身為總理所做的決策，我仍秉著一貫堅持，這不是我們目前可提供的東西。」

社民黨的蕭茲遭最大反對黨基民黨抨擊，指責他犯下大錯，正中俄國總統普亭下懷。

蕭茲重申，「我不會支持任何會導致德國官兵以某種方式捲入俄烏戰爭的相關軍事決定。因為我們必須防止局勢升溫及北約與俄國發生戰爭。我與在歐洲、美國和其他地方的友人都同意這點， 關於這點該說的先前都已說過了。」

蕭茲稍早告訴媒體，若給基輔德製金牛座長程飛彈，需派遣德軍官兵執行任務或將他們部署在烏克蘭。金牛座巡弋飛彈射程超過500公里，素以能精準打擊包括橋梁或深埋的堅固目標（如指揮掩體）著稱，也是烏軍亟欲取得的軍備之一。

政治新聞網Politico.eu報導，英國政府去年證實已交付長程的風暴暗影（Storm Shadow）巡弋飛彈給烏克蘭，不久法國也援烏自家同類型的SCALP飛彈。

對於蕭茲稱援烏的長程巡弋飛彈都是英、法人員在操作一事，英國下議院外交委員會主席克恩斯（Alicia Kearns）批評蕭茲之言「錯誤、不負責，還賞盟友一記耳光」。

相較英國對蕭茲憤慨，與德國在援烏上歧見更多的法國反倒相對淡定，官方目前未就蕭茲的話評論。

在歐洲忙著提供烏克蘭砲彈之際，歐盟內部市場事務執行委員布勒東（Thierry Breton）表示，歐盟面臨尋找火藥原料的挑戰。他說：「製造火藥需特定的火棉，而這大多來自中國。」俗稱火棉或棉火藥的硝化纖維素，是火藥製造中的關鍵成分。布勒東還說：「幾個月前中國這些火棉彷彿碰巧般暫停供貨。」

中國和俄羅斯近年來加強經濟合作和外交接觸，自俄國入侵烏克蘭以來，中俄戰略夥伴關係更加緊密。