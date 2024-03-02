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俄最新攻擊釀7死 澤倫斯基籲西方提供更多防空系統

中央社基輔2日綜合外電報導
俄羅斯昨深夜出動無人機攻擊南部港市敖德薩（Odesa），造成至少5人死亡。圖為敖德薩居民聚集在外觀望情勢。（歐新社）
俄羅斯昨深夜出動無人機攻擊南部港市敖德薩（Odesa），造成至少5人死亡。圖為敖德薩居民聚集在外觀望情勢。（歐新社）

俄羅斯烏克蘭發動的最近一波攻擊造成至少7人死亡後，烏克蘭總統澤倫斯基今天敦促西方國家提供更多防空系統。

綜合法新社和路透社報導，烏克蘭當局表示，俄羅斯昨天深夜出動無人機攻擊南部港市敖德薩（Odesa），造成至少5人死亡；並在與俄國接壤的哈爾科夫州（Kharkiv）及前線地區赫松州（Kherson）進行砲擊，分別造成1人死亡。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在社群媒體發文說：「俄羅斯繼續打擊平民。」

他寫道：「我們需要我們的夥伴提供更多的防空系統。我們需要加強烏克蘭的空中防衛，讓我們的人民獲得更多保護，免受俄羅斯恐怖行為的侵害。更多的防空系統和更多的防空系統飛彈，可以拯救生命。」

在這場已經打了2年的戰爭中，烏克蘭目前處於劣勢，因為美國一份至關重要的600億美元援助計畫遲未獲國會放行。

烏克蘭內政部長克利孟科（Igor Klymenko）今天在社群媒體平台Telegram發文說，「俄羅斯恐怖分子的攻擊」在敖德薩造成「1棟9層樓建築被摧毀」。

烏克蘭檢察總長辦公室表示：「搜救人員從一間住宅的瓦礫堆中挖出1具兒童遺體，據信是3到5歲。」

敖德薩州州長基佩爾（Oleh Kiper）則表示另有8人受傷，且搜救人員持續在斷垣殘壁中尋找更多生還者或遺體。

現場拍攝到的畫面顯示，一棟住宅大樓有數層樓倒塌，外牆崩落。

烏克蘭 俄羅斯 澤倫斯基

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