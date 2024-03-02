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俄無人機空襲烏克蘭哈爾科夫、敖德薩 至少釀4死

中央社／哈爾科夫2日綜合外電報導

烏克蘭政府今天表示，俄羅斯軍隊於夜間空襲哈爾科夫和敖德薩地區，造成至少4人喪命、多人受傷。

路透社報導，烏克蘭敖德薩州州長基佩爾（Oleg Kiper）今天指出，一架俄羅斯無人機撞上南部港市敖德薩（Odesa）一幢公寓大樓，導致3人死亡，其中包含1名3歲孩童，另外還有8人受傷。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在通訊軟體Telegram發文：「俄羅斯持續襲擊平民…敵方一架無人機撞上敖德薩一棟住宅大樓，18戶公寓被毀。」

法新社報導，敖德薩地區的官員早先說道，俄國這起無人機攻擊導致當地數棟高樓層公寓受損，死者包括1名年輕男性，多位傷者中包含1位3歲孩童。

基佩爾說：「這名3歲孩童的腿部有擦傷，正在接受照料。」另外還有6位成年人受傷。

在烏克蘭東北部的哈爾科夫（Kharkiv）地區，警方指出一架無人機空襲大布爾盧克鎮（Velykyi Burluk）一處民宅，隨後引發大火，造成一名老翁死亡。

警方說：「76歲的屋主從瓦礫堆中被救出，整棟住宅全毀。」警方也從事發地點附近另一間房屋疏散了一位老婦。

哈爾科夫市政府提到，另一起無人機空襲炸毀幾輛車和幾棟住宅，所幸沒有任何人傷亡。

烏克蘭 俄羅斯 澤倫斯基

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