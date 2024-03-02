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歐洲為烏克蘭籌措砲彈 卻苦於火藥短缺

中央社／巴黎2日綜合外電報導
歐洲忙著提供烏克蘭數十萬枚砲彈以防禦俄軍進逼，然而卻遇到製作砲彈所需火藥難尋的問題而受阻，解決方案才剛開始浮現。圖為一名烏克蘭士兵。 （美聯社）
歐洲忙著提供烏克蘭數十萬枚砲彈以防禦俄軍進逼，然而卻遇到製作砲彈所需火藥難尋的問題而受阻，解決方案才剛開始浮現。圖為一名烏克蘭士兵。 （美聯社）

歐洲忙著提供烏克蘭數十萬枚砲彈以防禦俄軍進逼，然而卻遇到製作砲彈所需火藥難尋的問題而受阻，解決方案才剛開始浮現。

法新社報導，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）2月26日在巴黎舉行的盟國集會後說：「我們都意識到需正視某些零組件短缺問題，尤其是火藥。」隨後說如今缺少者正是火藥。

火藥是砲彈射出數十公里外所需的推進劑，諸如交付烏克蘭使用的北大西洋公約組織（NATO）標準155公釐砲彈等都少不了火藥。

德國慕尼黑聯邦國防軍大學（University of the Bundeswehr Munich）彈藥專家霍契爾（Johann Hoecherl）說，簡單的高爆彈有3個組成，包括鋼殼、高爆主裝藥和通常在撞擊時用於引爆的雷管。

霍契爾表示，砲彈的推進劑被統稱為火藥，但「現在已不再是粉末，而是由條狀或顆粒狀物組成」。

法國智庫「國際戰略關係研究所」（IRIS）副主任莫爾尼（Jean-Paul Maulny）表示，歐洲的火藥生產商數量非常少，許多國家亟欲推動製造業回流。

莫爾尼說：「這是彈藥的瓶頸之一…首要問題是產量。」

歐盟內部市場事務執行委員布勒東（Thierry Breton）今天在巴黎告訴記者，歐盟還面臨尋找火藥原料的挑戰。

他說：「製造火藥需特定的火棉，而這大多來自中國。」

俗稱火棉或棉火藥的硝化纖維素，是火藥製造中的關鍵成分。

布勒東還說：「大家知道嗎，幾個月前中國這些火棉彷彿碰巧般暫停供貨。」

中國和俄羅斯近年來加強經濟合作和外交接觸，自俄國入侵烏克蘭以來，中俄戰略夥伴關係更加緊密。

布勒東表示，北歐國家找到了中國棉花的替代，「創新正發揮作用，正是為滿足火藥需求，因為…我們現今在火藥產能方面遇到問題」。

布勒東說，根據下週公布的歐盟「支持彈藥生產法」（Act in Support of Ammunition Production, ASAP），生產火藥替代成分的公司將會列入補助名單。

烏克蘭 歐盟 北大西洋公約組織

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