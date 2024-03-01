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WSJ披露2022年俄烏和平協議草案 烏克蘭恐成易受侵略「中立國」

編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯總統普亭2月29日發表國情咨文。（路透）
俄羅斯總統普亭2月29日發表國情咨文。（路透）

俄羅斯總統普亭日前接受美國脫口秀主持人塔克．卡森訪問時暗示，對於按照莫斯科條件討論結束俄烏戰爭將持開放態度。華爾街日報（WSJ）1日指出，他可能想要的協議輪廓，可見於俄烏兩國談判代表在開戰大約6周後擬定的和平條約草案。

雖然俄烏和平談判最終以失敗收場，大概的綱要也已經向外界披露，但WSJ與其他知情人士審閱過的17頁完整文件仍向未公開。

根據WSJ的獨家披露，這分文件日期註明為2022年4月15日，勾勒出兩國談判人員如何藉由同意將烏克蘭轉為「不參與軍事集團的永久中立國」，禁止在西方國家支持下重建軍隊，將克里米亞置於俄羅斯實質控制之下，以設法結束兩國戰事。

文件顯示，基輔當局的談判代表當時正在考慮巨幅讓步。條約草稿聲明，雖然烏克蘭獲許尋求加入歐盟，但將不會獲許加入北約等軍事聯盟；烏克蘭國土不允許出現外國武器，軍力將會縮減至特定規模。從部隊與戰車數量到飛彈的最大射程，俄羅斯試圖對一切都施加限制。

此外，克里米亞半島仍將受到莫斯科的影響、不被視為中立。俄占烏東頓巴斯地區的未來則沒納入草案，而是留待普亭與澤倫斯基在當面會談完成。俄方還推動俄語跟烏語於政府和法院在平等基礎上使用。

這分條約應獲得外國勢力的保證，文件列出的國家包括了美國、英國、中國、法國和俄羅斯。若是違反了條約，這些國家將有捍衛烏克蘭中立的責任。不過，在條約生效期間，各保證國將需要「終止不符合烏克蘭永久中立的國際條約與協定」，包括任何雙邊軍援的承諾。國際安全保障不適用於克里米亞和塞凡堡。

WSJ指出，這分文件反映出深深根植於俄羅斯的恐懼，即美國主導的西方國家多年來正把烏克蘭發展為所謂的「反俄羅斯」（anti-Russia），以此來暗中破壞、遏制和試圖奪取俄羅斯的控制權。此外，普亭一開始接管基輔與推翻政府的企圖失敗後，該文件似乎提供退而求其次的方案，即切斷西方國家支援烏克蘭的方式。

西方國家官員和分析人士表示，這些目標經過兩年戰事仍大致沒變，也就是把烏克蘭變成一個永久容易受到俄羅斯軍事侵略的中立國。文件也提醒外界，如果西方國家軍援枯竭，而俄羅斯取得巨大的領土戰果，莫斯科方面可能試圖迫使烏克蘭吞下的妥協條件。

烏克蘭 俄羅斯 普亭

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