1夜擊落3架 烏克蘭稱2月摧毀13架俄機

烏克蘭 政府2月29日表示，烏軍2月摧毀13架俄羅斯軍機，創下2022年10月以來最佳紀錄，而且其中3架是在一夜之間擊落。然而與此同時，烏國東部的烏克蘭地面部隊正備感壓力。

中央社引述法新社報導，烏克蘭國防部表示：「我國領空捍衛者在擊落俄機方面，創下2022年10月以來最傑出的成績。」

烏克蘭國防部指出，今年2月一共擊落10架蘇愷34（Su-34）戰鬥轟炸機、2架蘇愷35（Su-35）戰鬥機和1架A-50預警機。

陸軍司令帕夫柳克（Oleksandr Pavliuk）表示，光是2月28日晚上就擊落3架蘇愷34，當時這幾架轟炸機正「朝我軍在東部的步兵陣地發射導向飛彈」。

烏克蘭曾表示，今年1月也曾擊落一架A-50預警機。

另外，俄羅斯總統普亭 2月29日對國會發表年度國情咨文，表示若西方世界比現在更直接干預俄烏戰爭，將面臨爆發核衝突的可能性，俄國 戰略核武已處於保證可用狀態。紐約時報指出，普亭升高對歐美的威脅。

普亭談到俄烏戰爭、核能力、俄國經濟發展與對西方關係等廣泛議題。他指稱，正幫烏克蘭攻擊俄國領土的西方國家最終必須了解，其一切作為恐真的引發動用核武的衝突，因而毀滅人類文明。他嗆聲道，「我們也有能攻擊他們領土目標的武器，他們難道不了解嗎？」

普亭還提到法國總統馬克宏2月26日宣稱不排除出兵烏克蘭，普亭說，「我們對那些曾派軍隊到我們領土的外國命運，記憶猶新」，但可能的干涉者將面臨遠比過去悲慘的後果。普亭顯然是指納粹德國希特勒及法國拿破崙。

普亭表示，俄國戰略核武已處於充分準備狀態，「匕首」高超音速飛彈已在俄烏戰場發揮高效。海基的「鋯石」高超音速飛彈、「先鋒」洲際高超音速飛彈及「佩雷斯維特」雷射作戰系統均已投入實戰；對「海燕」巡弋飛彈的測試即將完成，「海神」水下無人艇和首批量產的「薩爾馬特」重型彈道飛彈皆已撥交部隊。

普亭還說，西方指控俄國計畫在太空部署核武的說法不實。俄方也準備好與美方就戰略穩定進行對話，亦即美俄限武談判。