普亭發表年度咨文 警告北約派兵援烏將引發核戰

俄羅斯總統普亭2月29日發表國情咨文。（路透）

俄羅斯 總統普亭 2月29日發表國情咨文，警告西方國家若派兵到烏克蘭 ，將面臨核戰風險，稱莫斯科擁有能擊敗西方目標的武器。

CNN和NPR報導，普亭在年度國情咨文中表示，西方有人稱俄羅斯似乎計畫攻擊歐洲是「無稽之談」，但他警告俄羅斯可能會用核武攻擊西方國家。

普亭指出，若力挺烏克蘭的西方國家加深對戰爭的介入，像是派遣軍隊，那「入侵者」將面臨「悲劇性」後果，並有可能引發核戰。

他表示，「他們必須意識到，我們也擁有可以擊中其領土目標的武器，所有這些都非常危險，因為真正可能引發動用核武」，「他們現在建議的和拿來恐嚇世界的，都提高爆發一場將意味著毀滅文明的核衝突真實威脅」。

法國總統馬克宏幾天前表示，西方國家不應排除向烏克蘭派兵的可能性。對此，包括美國在餒的北約盟友相繼公開表達反對。

此外，普亭也駁斥美國指稱俄國準備在太空部署核武的說法，稱是華府的「伎倆」，也是美國大選年的噱頭，目的是把莫斯科拖進「依照他們條件」進行的武器管制談判。

普亭也不忘吹捧俄國的新先進武器，包括「鋯石」、「匕首」高超音速飛彈已在烏國戰場證明其效力，並提到最近的「特別軍事行動」戰果，表示俄軍戰力已增強數倍，正在多個區域穩步進攻。

在經濟方面，普亭說俄國經濟表現強勁，去年成長率高於全球平均水準，且超過七大工業國集團（G7）所有國家。