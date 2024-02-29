納瓦尼3/1葬禮 遺孀憂俄國警方逮捕參加者

納瓦尼遺孀尤莉雅28日在歐洲議會發表演說，表示會盡全力實現亡夫的夢想。（歐新社）

俄羅斯已故反對派領袖納瓦尼 （Alexei Navalny）的盟友28日表示，納瓦尼的葬禮預計3月1日在莫斯科南部一座教堂公開舉行。

中央社引述法新社報導，納瓦尼在北極監獄過世超過一周後，俄國 當局24日終於將納瓦尼的遺體交還其母。納瓦尼盟友表示，俄國政府企圖阻止家屬為納瓦尼舉行公開葬禮。

他們在X平台發文說：「亞歷塞依（納瓦尼）的喪禮，訂於3月1日下午2時在瑪麗諾區（Maryino）的『聖母撫慰我的悲傷』（Mother of God Quench My Sorrows）教堂舉行。請提前到場。」

他們表示，納瓦尼將下葬於附近的波瑞索夫（Borisov）墓園。

納瓦尼遺孀尤莉雅（Yulia Navalnaya）表示，她擔心丈夫葬禮可能會因為政府的逮捕行動而中斷。她告訴歐洲議會（European Parliament）：「我不確定葬禮能否和平地進行，或者警察是否會逮捕前來和我丈夫道別的人。」

納瓦尼的團隊透露，由於克里姆林宮擔心公開的葬禮可能會演變為群眾支持納瓦尼的運動，因此難以覓得願意主持葬禮儀式的教堂。

此外，歐洲議會28日邀請尤莉雅在史特拉斯堡的大會期間演說。議長梅特索拉（Roberta Metsola）表示，納瓦尼代表自由俄國的希望，歐洲議會嚴厲譴責他的被害身亡，並要求國際司法調查追究。

尤莉雅在全場議員起立鼓掌中走向演講台，先深嘆一口氣再開始敘述當俄國總統普亭 （Vladimir Putin）第一次試圖殺害納瓦尼後，納瓦尼與她在德國南部休養，期間一家人曾到史特拉斯堡旅行，但如今重訪此地，丈夫卻已不在。

她說，俄烏戰爭2年來，西方援助武器、金錢、對俄制裁⋯⋯所有手段都用上了卻仍沒用，普亭看似無法被打敗，許多人擔心地問她還能有何幫助？尤莉雅以納瓦尼為例，他在普亭各種封鎖之下仍成為最知名的反對運動者，因為他是政治上的發明家。

尤莉雅說，要打倒普亭，不能把他當作政治人物，而是組織犯罪幫派的領導人，是「血腥的怪物」，因此對抗普亭所需的政治創意，不能從政治競爭的角度來想，而是要思考如何打倒犯罪集團。

「如果你真的想要擊敗普亭，請停止焦慮，成為發明家」，她並強調數百萬的俄羅斯人反對這場戰爭也反對普亭，「請與我們一起奮鬥，普亭必須要向他對我的國家和鄰國所做所為負責」。

身著黑白相間素服的尤莉雅臉色慘白，演說中數度停下來嘆氣並不時眼眶泛淚，使許多在場議員動容。她在結尾時說，亡夫已永遠看不到俄國的美麗未來，但她將盡全力使納瓦尼的夢想成真。

她說：「邪惡終將倒下，美麗的未來將會到來」。