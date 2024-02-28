澤倫斯基：若無美援 恐百萬人喪命

烏克蘭總統呼籲美國提供新援助，否則將有數以百萬計人喪命；圖為日前烏克蘭頓內茨克地區住宅區遭襲擊。(路透)

烏克蘭 總統澤倫斯基 說，美國若不提供新援助，將有數以百萬計人喪命。波蘭外交部長27日也呼籲美國聯邦眾議院議長強生將烏克蘭援助方案付諸表決，否則要承擔責任。

美國聯邦眾議院共和黨籍議員反對批准610億美元的烏克蘭新援助方案，總統拜登正努力打破國會僵局。

綜合法新社與路透報導，根據澤倫斯基接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪的摘錄，澤倫斯基說，他「無法理解川普怎麼能支持普亭」，這令人「難以置信」。

澤倫斯基提到川普曾在總統任內與普亭會面，但他不認為川普瞭解普亭。澤倫斯基說：「我認為川普不瞭解普亭…我不覺得他明白普亭永遠不會罷休。」

川普曾說，美國對烏克蘭的援助是浪費，還試圖將關於烏克蘭的辯論與拜登在美墨邊界移民方面的政策相提並論。

此外，南韓媒體27日引述國防部長申源湜的話報導指出，北韓 去年7月起已陸續運送約6700個貨櫃至俄羅斯，這些貨櫃裝載數百萬枚砲彈以支持俄國全面入侵烏克蘭，足以顯示北韓持續向俄國運送武器。

路透報導，申源湜表示，那些貨櫃相當於可裝載逾300萬枚152公釐砲彈或逾50萬枚122公釐火箭彈。

申源湜還說，北韓數百間彈藥工廠由於缺乏原料和電力，目前產能僅約為30%；然而，那些生產砲彈提供給俄羅斯的工廠卻是「產能全開」在運作。他並未說明這項消息的來源。

作為交換，北韓收到約9000個貨櫃，裡面大部分是糧食，申源湜指這有助北韓穩定糧價。

申源湜表示，莫斯科持續提供技術支援下，北韓最快可能會在3月發射另一枚衛星。而平壤也要求俄方在飛行器和地面移動裝備的技術方面提供協助。

韓聯社報導，申源湜說：「俄羅斯會給北韓多少技術還不確定，不過俄國愈是依賴北韓的砲彈，俄國科技轉移的程度將愈高。」