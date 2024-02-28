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法總統提議派兵助烏 美、歐、北約都搖頭

編譯中心╱綜合27日電
法國總統馬克宏呼籲西方國家加強支持烏克蘭，不排除向烏克蘭出兵，但歐洲國家和北約秘書長都表示，無意出兵烏克蘭。(美聯社)
法國總統馬克宏呼籲西方國家加強支持烏克蘭，不排除向烏克蘭出兵，但歐洲國家和北約秘書長都表示，無意出兵烏克蘭。(美聯社)

法國總統馬克宏26日呼籲西方國家加強支持烏克蘭，並稱不排除向烏克蘭出兵。然而，德國、西班牙、波蘭、捷克等歐洲國家和北約秘書長，都表示無意出兵烏克蘭，白宮也發聲明，表示美國不會派兵至烏克蘭作戰。

馬克宏26日在總統府主持一場有20多名歐洲領袖出席的烏克蘭會議，被記者問及是否會向烏克蘭派遣西方軍隊時，馬克宏表示，會議已討論過此事，雖然沒有達成共識，但不能排除任何可能性。

馬克宏宣稱不排除出兵，立即在歐洲引發強烈反應。德國總理蕭茲說，歐洲各國和北約盟國不會派出地面部隊和任何軍人到烏克蘭。

波蘭和捷克表示，歐洲各國將持續援助烏克蘭，但無意派兵。

西班牙政府發言人也說，不同意派兵到烏克蘭。

北約組織秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）表示，北約無意派遣戰鬥部隊到烏克蘭。

匈牙利國會26日表決同意瑞典加入北約，掃除瑞典入會最後障礙，瑞典總理克里斯特森27日表示，派兵至烏克蘭「完全不可能發生」。

斯洛伐克總理費科聲稱，他對法國這場會議上充斥戰鬥氣氛感到失望，斯洛伐克絕對不會同意出兵烏克蘭。

白宮27日聲明表示，總統拜登的立場一向很清楚，美國不會派部隊至烏克蘭作戰。美國國務院發言人米勒表示，拜登政府反對在烏克蘭部署任何部隊。他還呼籲國會通過額外資金，為烏克蘭提供援助。米勒說，「我們認為，烏克蘭目前的『勝利之路』在於美國國會」。

烏克蘭則對馬克宏的說法表示歡迎，聲稱「馬克宏正展現烏克蘭戰爭對歐洲所構成風險的深刻了解」。克里姆林宮則警告，如果北約的歐洲成員國出兵烏克蘭，俄羅斯與北約之間的衝突將不可避免。

美聯社報導，俄羅斯克里姆林宮（Kremlin）發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）27日指出，派兵至烏克蘭不符合西方國家的利益。記者問及若北約部隊進入烏克蘭，是否會導致北約和俄羅斯發生直接衝突？培斯科夫回應：「如此一來，我們該談的就不是爆發衝突的可能性，而是它必然爆發。」

烏克蘭 北約 馬克宏

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