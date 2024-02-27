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駁斥馬克宏說法 白宮：美不會派兵至烏克蘭作戰

中央社華盛頓27日綜合外電報導
總統拜登。歐新社
總統拜登。歐新社

在法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）稱不應排除北大西洋公約組織（NATO）派兵至烏克蘭的選項後，北約盟邦紛紛拒絕此一構想，白宮也表示美國不會派兵至烏克蘭作戰。

白宮國家安全會議發言人華森（Adrienne Watson）在聲明中表示：「總統拜登的立場一向很清楚：美國不會派部隊至烏克蘭作戰。」

華森表示，拜登相信「通向勝利之路」是國會通過軍事援助，「讓烏克蘭部隊有所需的武器和彈藥自我保衛」，抵抗俄羅斯的侵略。

在被問及美國是否可能派部隊至烏克蘭從事訓練等其他目的時，美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）告訴記者，拜登政府反對在烏克蘭部署任何部隊。

不過烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）對馬克宏的說法表示歡迎，聲稱「馬克宏正展現烏克蘭戰爭對歐洲所構成風險的深刻了解」。

馬克宏昨天主持了一場有20多位歐洲領袖出席的烏克蘭會議，並指雖然西方對派遣地面部隊至烏克蘭「沒有共識」，但「不應排除任何選項」。

不過德國、英國、西班牙、波蘭、捷克、匈牙利和斯洛伐克等國家都表示沒有派兵援烏的計畫。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）告訴記者：「我們從一開始就互相達成的共識同樣適用於未來，即無論歐洲或北大西洋公約組織（NATO）國家，都不會派任何士兵至烏克蘭的土地。」

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）也表示，北約目前沒有派遣地面部隊至烏克蘭的計畫。

烏克蘭 馬克宏 拜登

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