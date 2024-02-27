馬克宏拋向烏克蘭派兵 烏樂見討論、俄警告將釀衝突

烏克蘭總統澤倫斯基的顧問波多利雅科；攝於2022年10月。(路透)

法國總統馬克宏26日論及歐洲國家派兵到烏克蘭 的可能性。烏克蘭總統顧問波多利雅科27日對相關討論表示歡迎，但俄國 克里姆林宮發言人佩斯科夫警告，若歐洲的北約 會員國派兵赴烏作戰，俄國和北約的直接衝突將不可避免。白宮官員則說，並無計畫派美軍或北約軍隊赴烏作戰。

馬克宏日前稱不排除歐洲國家派兵赴烏，但強調各方對此尚無共識。

路透報導，波多利雅科對此回應，相關討論顯示歐洲確實意識到軍國主義、具侵略性的俄國對歐洲的風險，開啟直接派兵援烏可能性的討論應視為想要更清楚凸顯相關風險。他也說，現階段加速向烏國輸送軍備相當重要。

佩斯科夫被問及馬克宏前述發言時說，討論從北約國家派遣特定隊伍到烏克蘭的可能性一事，為「非常重要的新元素」；針對北約國家若派兵赴烏作戰，對俄國與北約直接衝突的風險為何，佩斯科夫說在此情況下，不用討論衝突可能性，因為直接衝突無可避免。

路透並引述一名未具名白宮官員說，美國並無派兵在烏克蘭作戰的計畫，也無計畫派遣北約軍隊在烏國作戰。

26日，約20名歐洲領袖齊聚法國巴黎，向俄國總統普亭展現歐洲援烏的決心，抗衡克宮宣稱終將在至今逾兩年的俄烏戰爭勝出的論調。