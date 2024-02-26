我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷頂尖甘恩高中又傳華裔女學生臥軌 學校曾被指像「高壓鍋」

房屋險保費愈飆愈高 最貴的佛州去年平均漲9213元

俄掃蕩重鎮近200烏軍投降 烏：西方軍援半數延宕

編譯中心╱綜合25日電
在俄羅斯控制的烏克蘭頓涅茨克，一名男子25日正在觀看俄羅斯與烏克蘭衝突期間最近的砲擊造成的彈坑。 （路透）
在俄羅斯控制的烏克蘭頓涅茨克，一名男子25日正在觀看俄羅斯與烏克蘭衝突期間最近的砲擊造成的彈坑。 （路透）

俄羅斯國防部長紹伊古在俄烏戰事兩周年之際前往烏克蘭前線，視察攻占戰略城鎮阿夫迪夫卡的俄軍中央集群部隊。集團軍司令莫爾德維切夫報告，掃蕩殘敵期間近200名烏軍集體投降，情報顯示仍有近百名烏軍殘兵躲藏，將於未來數天捕獲；紹伊古表示：「今天，就兵力比例而言，優勢在我們這邊。」

綜合媒體報導，紹伊古到訪烏克蘭特別軍事行動地區，在集團軍司令指揮所聽取簡報責任區內的形勢和俄軍表現匯報後，稱俄軍在占領工業中心阿夫傑耶夫卡後處於進攻態勢。

紹伊古向作戰表現出色的指揮官每人頒發一把特製手槍，並提醒他們注意俄羅斯總統、最高統帥普亭最近的說話，要像往常一樣人道對待烏軍戰俘。紹伊古還指出了無人機在特別軍事行動中的作用，並表示，已計畫向俄軍隊提供使用人工智慧技術控制的無人機，「這將提高其使用效率」。

莫爾德維切夫表示，俄軍在解放阿夫迪夫卡行動中把烏軍擊退十多公里，繼續向所有方向挺進；他又指，儘管烏克蘭抱怨砲彈嚴重短缺，但烏軍砲火沒有減弱。

另一方面，苦於軍火短缺的烏克蘭幾個月來一直表示，西方援助送抵烏克蘭的速度緩慢，對於烏克蘭對抗俄羅斯構成實質影響；烏克蘭國防部長烏梅洛夫在俄烏戰爭兩周年論壇中說，「目前，承諾跟交付是兩回事」，「50%的承諾未準時兌現」，稱有半數的交付時間延宕。

烏克蘭總統澤倫斯基則表示，過去兩年俄羅斯對烏克蘭全面侵略期間已經造成3萬1000名烏克蘭士兵陣亡，這是超過一年以來官方首度公開兵損，「不是30萬或15萬，或普亭以及他滿口謊言的一丘之貉所說的那樣。」

此外，法國總統馬克宏明天將接待歐洲領袖，目的就如何強化西方對烏克蘭的支持進行會商。在烏克蘭抵禦俄羅斯侵略屆滿兩年之際，對基輔相挺的聲勢有日益衰減趨勢。

與會的約20位歐洲國家元首或政府代表將包括德國總理蕭茲和波蘭總統杜達，烏克蘭總統澤倫斯基將以視訊方式在開幕式中發表演說。其他國家將由部長出席，包括英國外交大臣卡麥隆，美國和加拿大將由資深外交官與會。參加的幾乎都是歐洲國家，沒有跡象顯示中國和印度將會派遣代表。

俄烏戰爭2年，烏克蘭總統澤倫斯基偕同義大利、加拿大和比利時等國領袖參加周年活動發...
俄烏戰爭2年，烏克蘭總統澤倫斯基偕同義大利、加拿大和比利時等國領袖參加周年活動發表談話，宣示俄國總統普亭「絕對會輸到一無所有」。（路透）

烏克蘭 俄羅斯 澤倫斯基

上一則

南韓育兒成本全球之冠 中義緊隨 美排名出爐

下一則

阿根廷總統訪美見川普 高喊：讓阿根廷再次偉大

延伸閱讀

澤倫斯基喊話美國會 需在1個月內通過「援烏」包裹法案

澤倫斯基喊話美國會 需在1個月內通過「援烏」包裹法案
澤倫斯基：2023反攻前計畫外洩 烏方已有明確新方略

澤倫斯基：2023反攻前計畫外洩 烏方已有明確新方略
澤倫斯基罕見公開兵損：遭侵兩年3.1萬烏軍陣亡

澤倫斯基罕見公開兵損：遭侵兩年3.1萬烏軍陣亡
開戰兩周年…俄烏無人機互轟 西方領袖現身挺澤倫斯基

開戰兩周年…俄烏無人機互轟 西方領袖現身挺澤倫斯基

熱門新聞

查爾斯（中）被傳想讓兩個兒子威廉（右）、哈利和好，偏偏兒子們還在嘔氣。（路透資料照片）

英王查理被預測不久人世 威廉與凱特繼位國王、王后

2024-02-17 16:26
英王查理三世（右起）日前傳出罹癌消息，據王室專家爆料病況比想像中還要危險，王室已在安排繼位計畫；圖中為威爾斯親王與凱特王妃。（歐新社）

傳英王罹癌「比想像中危險」 繼位計畫悄展開

2024-02-25 01:27
海地前總統摩依士（左）生前與妻子瑪婷（右），瑪婷也遭到共謀起訴。（美聯社）

海地前總統遭暗殺 身受重傷的第一夫人竟也「共謀」

2024-02-19 21:25
扇貝示意圖。(Pixabay)

花2元買扇貝回家烹調 挖出5顆珍珠…上億人圍觀

2024-02-19 16:03
俄羅斯總統普亭，攝於22日。（路透 / Sputnik）

拜登脫口批「瘋狂王八蛋」 普亭諷笑：證明他當美國總統對俄羅斯更好

2024-02-23 07:04
CNN 19日在官網發布「全球50種最好吃麵包」的評選結果，中國燒餅入選。（新浪網）

CNN評全球最好吃50種麵包 中國燒餅、香港排包入選

2024-02-20 11:01

超人氣

更多 >
70年代花旦李影摔倒 在加拿大離世 享壽70歲

70年代花旦李影摔倒 在加拿大離世 享壽70歲
華人走線客怨交培訓費 卻沒保證有工作 仲介：沒這種承諾

華人走線客怨交培訓費 卻沒保證有工作 仲介：沒這種承諾
娃哈哈接班人宗馥莉：42歲未婚女強人 曾「換掉」王力宏

娃哈哈接班人宗馥莉：42歲未婚女強人 曾「換掉」王力宏
華男被捕後再入境面臨遣返 控告國安部

華男被捕後再入境面臨遣返 控告國安部
2萬7000元在洛城買新房？居民拿到手還現場展示

2萬7000元在洛城買新房？居民拿到手還現場展示