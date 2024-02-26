俄掃蕩重鎮近200烏軍投降 烏：西方軍援半數延宕

在俄羅斯控制的烏克蘭頓涅茨克，一名男子25日正在觀看俄羅斯與烏克蘭衝突期間最近的砲擊造成的彈坑。 （路透）

俄羅斯 國防部長紹伊古在俄烏戰事兩周年之際前往烏克蘭 前線，視察攻占戰略城鎮阿夫迪夫卡的俄軍中央集群部隊。集團軍司令莫爾德維切夫報告，掃蕩殘敵期間近200名烏軍集體投降，情報顯示仍有近百名烏軍殘兵躲藏，將於未來數天捕獲；紹伊古表示：「今天，就兵力比例而言，優勢在我們這邊。」

綜合媒體報導，紹伊古到訪烏克蘭特別軍事行動地區，在集團軍司令指揮所聽取簡報責任區內的形勢和俄軍表現匯報後，稱俄軍在占領工業中心阿夫傑耶夫卡後處於進攻態勢。

紹伊古向作戰表現出色的指揮官每人頒發一把特製手槍，並提醒他們注意俄羅斯總統、最高統帥普亭最近的說話，要像往常一樣人道對待烏軍戰俘。紹伊古還指出了無人機在特別軍事行動中的作用，並表示，已計畫向俄軍隊提供使用人工智慧技術控制的無人機，「這將提高其使用效率」。

莫爾德維切夫表示，俄軍在解放阿夫迪夫卡行動中把烏軍擊退十多公里，繼續向所有方向挺進；他又指，儘管烏克蘭抱怨砲彈嚴重短缺，但烏軍砲火沒有減弱。

另一方面，苦於軍火短缺的烏克蘭幾個月來一直表示，西方援助送抵烏克蘭的速度緩慢，對於烏克蘭對抗俄羅斯構成實質影響；烏克蘭國防部長烏梅洛夫在俄烏戰爭兩周年論壇中說，「目前，承諾跟交付是兩回事」，「50%的承諾未準時兌現」，稱有半數的交付時間延宕。

烏克蘭總統澤倫斯基 則表示，過去兩年俄羅斯對烏克蘭全面侵略期間已經造成3萬1000名烏克蘭士兵陣亡，這是超過一年以來官方首度公開兵損，「不是30萬或15萬，或普亭以及他滿口謊言的一丘之貉所說的那樣。」

此外，法國總統馬克宏明天將接待歐洲領袖，目的就如何強化西方對烏克蘭的支持進行會商。在烏克蘭抵禦俄羅斯侵略屆滿兩年之際，對基輔相挺的聲勢有日益衰減趨勢。

與會的約20位歐洲國家元首或政府代表將包括德國總理蕭茲和波蘭總統杜達，烏克蘭總統澤倫斯基將以視訊方式在開幕式中發表演說。其他國家將由部長出席，包括英國外交大臣卡麥隆，美國和加拿大將由資深外交官與會。參加的幾乎都是歐洲國家，沒有跡象顯示中國和印度將會派遣代表。