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澤倫斯基罕見公開兵損：遭侵兩年3.1萬烏軍陣亡

中央社基輔25日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基表示，過去兩年俄羅斯對烏克蘭全面侵略期間已經造成3萬1000名烏克蘭士兵陣亡。(歐新社)
烏克蘭總統澤倫斯基表示，過去兩年俄羅斯對烏克蘭全面侵略期間已經造成3萬1000名烏克蘭士兵陣亡。(歐新社)

烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，過去兩年俄羅斯對烏克蘭全面侵略期間已經造成3萬1000名烏克蘭士兵陣亡，這是超過一年以來官方首度公開兵損。

法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在基輔的記者會中說：「這場戰爭已經造成3萬1000名烏克蘭士兵陣亡，不是30萬或15萬，或（俄羅斯總統）普亭（Vladimir Putin）以及他滿口謊言的一丘之貉所說的那樣。不過每一名士兵折損對我們而言都是巨大損失。」

他告訴記者，無法公開傷員人數，因為此舉有助俄方進行軍事規劃。

路透報導，澤倫斯基的顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）於2022年底曾表示，開戰以來已有1萬3000名烏軍陣亡，烏方後來不曾再公開過兵損。

美聯社報導，澤倫斯基提到烏克蘭遭到占領地區還有「數以萬計平民」喪生，但表示戰爭結束前不會有這方面的確切數字，「我們不知道我們有多少平民死亡，我們不知道」。

「紐約時報」（The New York Times）去年8月曾經引述沒有具名的美國官員報導，自從這場全面戰爭開始以來，犧牲的烏軍達7萬人，並有10萬至12萬傷員。

俄羅斯官方幾乎不曾提供傷亡數字，俄羅斯國防部去年1月曾公布逾6000死，那已是截至目前的最新數據。不過美國和英國官員認為實際數字應該高出許多。

去年12月中旬解密的美方情報報告估計有31萬5000名俄軍在沙場中喪命或受傷。如果這項估計準確，那相當於戰前俄羅斯擁有的約36萬兵力當中的87%。

俄羅斯獨立新聞網站Mediazona昨天報導，2022、2023年共有約7萬5000名俄軍在這場戰爭中為國捐軀。

Mediazona和另一俄羅斯新聞網站Meduza聯合調查結果顯示，烏克蘭戰場上俄軍折損速度並沒有減緩，每天約有120名兵損。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

俄羅斯 烏克蘭 澤倫斯基

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