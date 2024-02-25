歐盟報告：軍工企業加持 俄3大產業成長40％

俄羅斯入侵烏克蘭兩周年，英國倫敦24日有民眾舉行示威遊行。（路透）

俄烏戰爭邁入兩周年，歐盟執委會23日公布一份文件，指出俄羅斯 軍工企業複合體（MIC）的關鍵領域2023年的增長率較2021年增長了30%至40%，主要集中在軍工複合體相關的部門，包括交通設備、電腦、電子元件、光學裝置等。

據中時新聞網引述塔斯社報導，該聲明指出，「2023年觀察到俄羅斯產業快速增長的領域，主要集中在軍工複合體相關的部門：第一，金屬、交通設備、電腦；第二，電子元件；第三，光學裝置，2023年這3個工業領域的產出較2021年高出約30-40%。」

英國天空新聞訪問專家對於未來12個月的戰況預測。英國伯明罕大學研究俄國 外交政策和後蘇聯時期事務的研究員雅羅斯拉瓦．巴爾比耶里（Jaroslava Barbieri）一直在關注烏克蘭 戰況，她表示，2024年是西方國家不容再誤判的一年。

巴爾比耶里認為，最好的狀況是美國前總統、共和黨總統參選人川普遠離白宮，及西方國家制定一連串關於如何使用俄國遭凍結資產，為烏國謀取優勢的計畫；而烏國將加強動員、堅守防線並建立防空，以及加強無人機攻擊。

美國總統拜登23日再宣布對俄羅斯實施超過500項制裁措施。近300名個人和實體被列入制裁名單，國務院則制裁超過250個對象，而商務部則將93家公司列為「實體名單」中的對象，全部超過500個實體受到制裁。

這些制裁措施涵蓋了俄羅斯各個領域，包括金融、能源、軍工業、航空、物流等。此外，美國還對德國、中國、塞爾維亞、阿拉伯聯合大公國等11國及26個實體和個人實施制裁，指控他們協助俄羅斯進行洗錢和武器運輸。

但巴爾比耶里也提到最糟的狀況，即「美國孤立主義捲土重來和歐洲政治癱瘓」，她說：「面臨砲彈嚴重短缺，烏軍將被迫縮小軍事行動規模，烏國無法補充戰場人力將加劇社會內部醞釀的緊張局勢。俄方會持續利用西方產生猶豫不決的跡象，推動烏國無法贏得戰爭，及與俄國達成協議是唯一選項的說法。而這可能導致新一波烏國難民潮。」

據日本NHK與位於烏克蘭調查機構合作，關於烏克蘭人對戰況等方面的民意進行了調查。當被問及對烏政府未來的期望時，共68％民眾表示應該繼續戰鬥，直到收復領土。