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歐盟報告：軍工企業加持 俄3大產業成長40％

編譯中心／綜合24日電
俄羅斯入侵烏克蘭兩周年，英國倫敦24日有民眾舉行示威遊行。（路透）
俄羅斯入侵烏克蘭兩周年，英國倫敦24日有民眾舉行示威遊行。（路透）

俄烏戰爭邁入兩周年，歐盟執委會23日公布一份文件，指出俄羅斯軍工企業複合體（MIC）的關鍵領域2023年的增長率較2021年增長了30%至40%，主要集中在軍工複合體相關的部門，包括交通設備、電腦、電子元件、光學裝置等。

據中時新聞網引述塔斯社報導，該聲明指出，「2023年觀察到俄羅斯產業快速增長的領域，主要集中在軍工複合體相關的部門：第一，金屬、交通設備、電腦；第二，電子元件；第三，光學裝置，2023年這3個工業領域的產出較2021年高出約30-40%。」

英國天空新聞訪問專家對於未來12個月的戰況預測。英國伯明罕大學研究俄國外交政策和後蘇聯時期事務的研究員雅羅斯拉瓦．巴爾比耶里（Jaroslava Barbieri）一直在關注烏克蘭戰況，她表示，2024年是西方國家不容再誤判的一年。

巴爾比耶里認為，最好的狀況是美國前總統、共和黨總統參選人川普遠離白宮，及西方國家制定一連串關於如何使用俄國遭凍結資產，為烏國謀取優勢的計畫；而烏國將加強動員、堅守防線並建立防空，以及加強無人機攻擊。

美國總統拜登23日再宣布對俄羅斯實施超過500項制裁措施。近300名個人和實體被列入制裁名單，國務院則制裁超過250個對象，而商務部則將93家公司列為「實體名單」中的對象，全部超過500個實體受到制裁。

這些制裁措施涵蓋了俄羅斯各個領域，包括金融、能源、軍工業、航空、物流等。此外，美國還對德國、中國、塞爾維亞、阿拉伯聯合大公國等11國及26個實體和個人實施制裁，指控他們協助俄羅斯進行洗錢和武器運輸。

但巴爾比耶里也提到最糟的狀況，即「美國孤立主義捲土重來和歐洲政治癱瘓」，她說：「面臨砲彈嚴重短缺，烏軍將被迫縮小軍事行動規模，烏國無法補充戰場人力將加劇社會內部醞釀的緊張局勢。俄方會持續利用西方產生猶豫不決的跡象，推動烏國無法贏得戰爭，及與俄國達成協議是唯一選項的說法。而這可能導致新一波烏國難民潮。」

據日本NHK與位於烏克蘭調查機構合作，關於烏克蘭人對戰況等方面的民意進行了調查。當被問及對烏政府未來的期望時，共68％民眾表示應該繼續戰鬥，直到收復領土。

此外，故俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）的發言人24日表示，納瓦尼「備受折磨」的遺體已移交給他的母親。

不滿俄羅斯入侵烏克蘭兩周年，民眾24日在葡萄牙里斯本舉行守夜活動。烏軍正面臨彈藥...
不滿俄羅斯入侵烏克蘭兩周年，民眾24日在葡萄牙里斯本舉行守夜活動。烏軍正面臨彈藥不足，他們希望得到西方進一步援助。（美聯社）

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