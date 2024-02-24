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加拿大、義大利與烏克蘭簽署協議 展現團結精神

中央社基輔24日綜合外電報導
加拿大今天宣布，已與烏克蘭簽署安全協議，今年將為基輔提供22億美元的財政和軍事支援。（路透）
加拿大今天宣布，已與烏克蘭簽署安全協議，今年將為基輔提供22億美元的財政和軍事支援。（路透）

加拿大今天宣布，已與烏克蘭簽署安全協議，今年將為基輔提供22億美元的財政和軍事支援；另外義大利也已與烏國簽署類似協議。

法新社報導，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）在俄烏戰爭屆滿2周年之際訪問基輔，並在宣布提供資金的聲明中表示，「不論需要多久時間，我們都會不惜一切代價，與烏克蘭站在一起。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）宣布，基輔今天也與義大利簽署雙邊安全協議。在過去數周裡，烏國已與英國、法國、德國和丹麥達成類似協議。

杜魯道辦公室表示，渥太華和基輔之間的10年協議「概述了加拿大的關鍵長期安全承諾，即加拿大將繼續支持烏克蘭捍衛其主權和領土完整、保護其人民，並為未來重建烏克蘭的經濟」。

協議內容包括資金承諾和加強政治、軍事、安全、經濟和人道主義領域的合作，但並非國防或軍事保護保證協議。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）今天也在基輔宣布，歐盟向烏克蘭提供、新的500億歐元援助計畫的首筆45億歐元款項將在3月支付。

儘管如此，隨著戰爭邁入第3個年頭，烏克蘭最重要的資金來源，也就是來自美國的600億美元援烏計畫，目前仍然毫無進展。

烏克蘭 加拿大 義大利

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