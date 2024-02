俄烏戰爭2周年痛苦730天 澤倫斯基：也是對正義懷抱希望的730天

英國天空新聞報導,烏克蘭 總統澤倫斯基 24日在社交媒體X發布貼文和影片,對俄烏戰爭兩周年發聲。

澤倫斯基選擇在首都基輔近郊的霍斯托梅爾(Hostomel)拍攝影片。俄烏戰爭爆發初期,俄軍曾登陸霍斯托梅爾,試圖在三天內拿下基輔和烏克蘭。兩軍在此地激烈交戰後,俄軍被擊退。

澤倫斯基表示,如今他正歡迎歐洲領袖們來此地與他會面。影片畫面顯示,義大利 總理梅洛尼、加拿大總理杜魯多、比利時總理德克魯和歐盟執委會主席范德賴恩都熱情問候澤倫斯基。

澤倫斯基也在影片中說:「我們每個人都有自己的2月24日,對於那天我們都有獨特的記憶......。今天,我們都會打電話給家人。」

澤倫斯基還形容這場衝突是,「痛苦的730天,但也是對正義懷抱希望的730天」。

Dear great people of a great country, I am immensely proud of each of you. I admire each one of you. I believe in each one of you. Any normal person wants the war to end. But none of us will allow Ukraine to end.



