俄烏戰爭2周年痛苦730天 澤倫斯基：也是對正義懷抱希望的730天

烏克蘭總統澤倫斯基24日在社交媒體X發布貼文和影片，對俄烏戰爭兩周年發聲。（取材自X）

英國天空新聞報導，烏克蘭 總統澤倫斯基 24日在社交媒體X發布貼文和影片，對俄烏戰爭兩周年發聲。

澤倫斯基選擇在首都基輔近郊的霍斯托梅爾（Hostomel）拍攝影片。俄烏戰爭爆發初期，俄軍曾登陸霍斯托梅爾，試圖在三天內拿下基輔和烏克蘭。兩軍在此地激烈交戰後，俄軍被擊退。

澤倫斯基表示，如今他正歡迎歐洲領袖們來此地與他會面。影片畫面顯示，義大利 總理梅洛尼、加拿大總理杜魯多、比利時總理德克魯和歐盟執委會主席范德賴恩都熱情問候澤倫斯基。

澤倫斯基也在影片中說：「我們每個人都有自己的2月24日，對於那天我們都有獨特的記憶......。今天，我們都會打電話給家人。」

澤倫斯基還形容這場衝突是，「痛苦的730天，但也是對正義懷抱希望的730天」。