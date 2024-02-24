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俄烏戰爭2周年 馬克宏警告普亭：別指望歐洲會疲乏

中央社／巴黎24日綜合外電報導
法國總統馬克宏。（路透）
法國總統馬克宏。（路透）

俄羅斯烏克蘭戰爭今天屆滿2年，法國總統馬克宏一早警告俄羅斯總統普亭不要指望歐洲人對這場戰爭有任何疲乏，並承諾法國對烏克蘭的支持「不會動搖」。

法新社報導，馬克宏（Emmanuel Macron）在社群媒體平台X上寫道，「傷痕累累，但還沒倒下，烏克蘭為自身、為理想、為我們歐洲而戰。我們與其站在同一陣線的承諾不會動搖」。

法國總統府也在另一項聲明中讚揚歐洲聯盟對烏克蘭的支持，包括接受難民、提供民生和軍事援助，以及對俄羅斯祭出制裁。

聲明指出：「普亭（Vladimir Putin）治下的俄羅斯別想指望歐洲人會有任何疲乏。」

聲明還寫道：「法國也會致力繼續在各方面提供支持，包括提供軍事裝備，以及透過發展共同生產、訓練、情資及民生援助進行國防產業合作。」

「這場戰爭的結果將對歐洲的利益、價值觀和安全產生決定性影響。」

不僅法國承諾支持烏克蘭，其他重要盟國也重申會致力援助基輔當局。

美國總統拜登（Joe Biden）昨天宣布對俄羅斯祭出新一波制裁，對象是超過500個個人和實體，並矢言持續施壓以阻止普亭的「戰爭機器」。

美國官員形容這是俄烏戰爭開打以來最大一波制裁，同時要俄國為反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）上週猝死獄中付出代價。

與此同時，英國今天宣布一項2.45億英鎊新國防計畫，以助增產烏克蘭「亟需的火砲彈藥」。英國首相蘇納克（Rishi Sunak）在稍早聲明中堅稱「暴政絕不會勝利」。

烏克蘭 俄羅斯 普亭

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