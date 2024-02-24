俄烏戰爭2周年 馬克宏警告普亭：別指望歐洲會疲乏

法國總統馬克宏。（路透）

俄羅斯 和烏克蘭 戰爭今天屆滿2年，法國總統馬克宏一早警告俄羅斯總統普亭 不要指望歐洲人對這場戰爭有任何疲乏，並承諾法國對烏克蘭的支持「不會動搖」。

法新社報導，馬克宏（Emmanuel Macron）在社群媒體平台X上寫道，「傷痕累累，但還沒倒下，烏克蘭為自身、為理想、為我們歐洲而戰。我們與其站在同一陣線的承諾不會動搖」。

法國總統府也在另一項聲明中讚揚歐洲聯盟對烏克蘭的支持，包括接受難民、提供民生和軍事援助，以及對俄羅斯祭出制裁。

聲明指出：「普亭（Vladimir Putin）治下的俄羅斯別想指望歐洲人會有任何疲乏。」

聲明還寫道：「法國也會致力繼續在各方面提供支持，包括提供軍事裝備，以及透過發展共同生產、訓練、情資及民生援助進行國防產業合作。」

「這場戰爭的結果將對歐洲的利益、價值觀和安全產生決定性影響。」

不僅法國承諾支持烏克蘭，其他重要盟國也重申會致力援助基輔當局。

美國總統拜登（Joe Biden）昨天宣布對俄羅斯祭出新一波制裁，對象是超過500個個人和實體，並矢言持續施壓以阻止普亭的「戰爭機器」。

美國官員形容這是俄烏戰爭開打以來最大一波制裁，同時要俄國為反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）上週猝死獄中付出代價。

與此同時，英國今天宣布一項2.45億英鎊新國防計畫，以助增產烏克蘭「亟需的火砲彈藥」。英國首相蘇納克（Rishi Sunak）在稍早聲明中堅稱「暴政絕不會勝利」。