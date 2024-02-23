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俄烏戰爭2周年 歐洲對中國立場充滿疑慮

中央社台北23日電

明天是俄羅斯入侵烏克蘭2周年，中國一直表示會「勸和促談」，為恢復和平「發揮積極作用」，但迄今未見實質成果。美國之音引述多名專家指出，歐洲對中國的「中立」立場充滿疑慮。

2月24日是俄羅斯入侵烏克蘭2周年。中國外交部長王毅17日出席慕尼黑安全會議「中國專場」，針對烏克蘭問題，他說，中國既沒「隔岸觀火」，也沒有「藉機牟利」，還說「中方為此堅持不懈勸和促談，為恢復和平發揮積極作用。」

美國之音今天報導指出，歐洲對中國一直以來「勸和促談」的所謂「中立」立場充滿疑慮，在不少歐洲民眾印象中，中國在調停俄烏戰爭起到的實質作用幾近於零。

烏克蘭非政府組織「評級」（Rating Group）去年發布一份民意調查，顯示雖然大多數烏克蘭民眾仍對中國持有中立態度，但自俄羅斯全面入侵烏克蘭後，認為中國對烏克蘭制定敵對政策的烏克蘭人比例一直增長。

雖然烏克蘭政府避免對中國政府發表任何批評言論或作出對抗姿態，希望與北京建立直接和定期接觸機制，但烏克蘭民間的看法不同。

烏克蘭天主教大學教授塞雷達（Ostap Sereda）指出，在烏克蘭的公共輿論中，「北京—莫斯科—德黑蘭軸心」經常受到批評。

報導指出，美國、歐盟和北約都認為中國的言行並不一致，所謂「勸和促談」只是花拳繡腿的表面功夫，因此不斷敦促中國發揮對俄羅斯的實質性影響力。

對此，王毅在慕尼黑安全會議表示，「中國不是烏克蘭危機的製造者，也不是當事方」，試圖與俄烏戰爭撇清關係、保持距離。

報導並指出，中國政府迄今仍拒絕使用「俄烏戰爭」一詞，而是使用「烏克蘭危機」。中國試圖淡化俄烏戰爭造成的衝擊，但這場戰爭對歐洲的震動是巨大而深刻。

義大利漢學家郗士（Francesco Sisci）表示，在歐洲大陸維持近80年和平之後，俄羅斯對烏克蘭持續2年的入侵，讓歐洲國家意識到一個全新的現實，就是歐洲國家起初認為戰爭會很短暫，但現在戰爭可能會持續很長時間，而且正向烏克蘭以外地區蔓延。

維也納大學歷史學教授瑟爾（Philipp Ther）表示，中國對調停戰爭持消極態度，不利於中國成為負責任大國。他認為，中國錯失了成為調停俄烏戰爭的國際掮客的寶貴機會，如果中國能夠說服俄羅斯收兵，中國將能成為國際公認的超級大國。

但瑟爾認為，中國不願意這樣做，因為中國視俄羅斯為夥伴，不希望西方在戰爭中取勝。

新加坡國立大學政治學系副教授莊嘉穎也認為，無論中國有沒有對俄羅斯提供實質支持，中國都會在公開場合繼續扮演低調的被動角色。

他表示，如果中國真要履行其口頭承諾，為和平發揮建設性作用，就必須對俄羅斯採取限制性措施，「北京能夠限制俄羅斯，但它沒有也似乎沒有興趣這樣做。」

烏克蘭 俄羅斯 王毅

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