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俄侵烏2周年前夕取得重要勝利 普亭樂慶愛國節日

中央社莫斯科23日綜合外電報導
普亭在莫斯科慶祝「祖國保衛者日」。(路透)
普亭在莫斯科慶祝「祖國保衛者日」。(路透)

俄羅斯今天慶祝「祖國保衛者日」，在俄國全面侵略烏克蘭即將滿2周年前夕，俄軍在烏軍缺乏彈藥下頻傳捷報，受到激勵的俄國總統普亭今天對於戰場上的「真英雄」表示喝采。

法新社報導，「祖國保衛者日」（Defender of the Fatherland Day）是俄羅斯的愛國節日，向來被克里姆林宮當作舉行盛大軍力展示活動及官方所贊助愛國活動的機會。

而今年節日適逢俄軍奪下了烏克蘭東部城市阿夫迪夫卡（Avdiivka），具有象徵意義，鼓舞了普亭（Vladimir Putin）；以及美國國會擋下烏克蘭亟需的軍援，令俄羅斯大樂。

根據俄羅斯總統府發布的影片，普亭在預錄的祖國保衛者日演說中表示：「過去幾年，（俄國）軍工產業已經大增武器產量及對軍隊的供應量。」

普亭近幾日不僅親自駕駛轟炸機、頒發勛章給部隊，還宣傳烏克蘭戰事來到「轉捩點」。他本週稍早嘲笑從阿夫迪夫卡撤離的烏克蘭士兵如「鳥獸散」。

阿夫迪夫卡數月來一直處於攻勢下。對於俄羅斯拿下這座城市，普亭表示，這「在總體作戰行動的歷史上及俄國捍衛自身重大利益方面，都寫下特殊一頁」。

與此同時，烏克蘭的戰力因美援受阻、反攻失敗及彈藥短缺愈形惡化而減弱，總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）也坦言前線戰況「極度艱難」。

烏克蘭 普亭 俄羅斯

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