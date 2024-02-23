叛逃烏克蘭的飛官遭槍殺 西班牙情報部門「毫不懷疑」俄方派刺客動手

俄羅斯軍隊的直升機飛行員庫茲米諾夫（圖）2023年8月駕機叛逃烏克蘭，13日被人被發現陳屍於西班牙一處地下停車場，西國情報界官員相信，他遭到莫斯科方面派出的刺客擊斃。資料照片。（美聯社）

俄羅斯 和西班牙媒體日前報導，2023年叛逃烏克蘭 的俄軍直升機飛行員庫茲米諾夫（Maxim Kuzminov）死在西國一個地下停車場。西班牙國家報22日引述該國情報界消息人士說法報導，莫斯科方面派出的刺客槍殺了庫茲米諾夫，問題只在於哪個單位策畫了這件事。

根據法新社轉述的新聞，西國情報部門「毫不懷疑」，克里姆林宮轄下機關就是「這起史無前例罪行的幕後黑手」。唯一的問題在於，究竟是對外情報機構「對外情報局」（SVR）、對內情報機構「聯邦安全局」（FSB）或武裝部隊總參謀部情報總局（GRU）執行了此次行動。

受訪情報界消息人士承認，要找到顯示俄方有罪的證據「非常困難」。西國外交界消息人士則指出，這起事件「十分嚴重」。如果莫斯科方面參與其中得到證實，西班牙將「強力回應」。

庫茲米諾夫經烏克蘭國防部 情報總局（GUR）策動，於2023年8月駕著Mi-8直升機叛逃，同行的另外兩名同袍並不知情，試圖逃跑時被殺。庫茲米諾夫現身烏克蘭的宣傳活動後隱姓埋名，遷居西班牙南部的比利亞霍約薩，13日被人發現陳屍於當地一處公寓地下停車場的坡道上。

法新社指出，這起槍擊事件發生在俄羅斯人口眾多的地區，有關單位一開始認為是「算舊帳」，遺體則布滿了6個彈孔，據報經由指紋查明他就是庫茲米諾夫。西國情報關員認為，動手的是已經離境的刺客，一共開了6槍。兇手接著駕駛庫茲米諾夫的車輾過遺體後逃逸，有關單位後來在附近的城鎮發現，該輛車已經完全燒毀。

消息曝光之後，GUR發言人證實了庫茲米諾夫的死訊。SVR讚揚了庫茲米諾夫之死，但沒有證實或否認涉入此事。西班牙內政部拒絕置評，官方迄今拒絕證實受害者是庫茲米諾夫。負責調查的當地警方則說，沒有關於此案的新訊息。