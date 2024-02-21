我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

喜歡在家自由工作？這3種職業需求高

無證客後院現蹤…美加邊境偷渡多 查緝增241%

歐盟將對俄實施第13輪制裁 俄烏戰爭滿2年當天批准

中央社布魯塞爾21日綜合外電報導
歐盟原則上同意對俄羅斯實施第13輪制裁，並預計在本月24日俄烏戰爭屆滿2年的當天正式批准。(路透)
歐盟原則上同意對俄羅斯實施第13輪制裁，並預計在本月24日俄烏戰爭屆滿2年的當天正式批准。(路透)

歐洲聯盟（EU）輪值主席國比利時今天表示，歐盟原則上同意對俄羅斯實施第13輪制裁，並預計在本月24日俄烏戰爭屆滿2年的當天正式批准。

法新社根據稍早看到的一份草案計畫報導，這項計畫包含把供應俄軍設備的3家中國公司納入出口管制。

外交人員表示，歐盟還將對北韓國防部長姜順南（Kang Sun Nam）實施資產凍結和簽證禁令，原因是他向俄國提供彈道飛彈。

比利時在社群媒體X發文說，「歐盟各國大使在制裁俄羅斯侵略烏克蘭的框架下，稍早原則上同意第13輪制裁方案」，並稱這是歐盟批准過範圍最廣的制裁之一。

這項新方案還將把近200個實體與個人列入制裁名單，但不會推出針對俄國各領域的新制裁措施。

此方案預計在本月24日俄國入侵烏克蘭屆滿2年的當天批准。

歐盟執委會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）在X發文說，她樂見歐盟27個成員國達成這項協議，並表示這會進一步限縮「俄羅斯取得無人機的管道」，「我們必須持續讓（俄國總統）普亭（Vladimir Putin）的戰爭機器退化。」

歐盟新一輪制裁的對象還包含土耳其和印度的公司，此時歐盟日益鎖定幫助莫斯科規避制裁的第三方國家。

歐盟 俄國 俄羅斯

上一則

納瓦尼遺體遭扣留母親提告 俄法院3月開庭審理

下一則

英國率先宣布制裁俄羅斯獄方高層 回應納瓦尼之死

延伸閱讀

納瓦尼猝逝、俄烏鏖戰 拜登將宣布重大制裁

納瓦尼猝逝、俄烏鏖戰 拜登將宣布重大制裁
范德賴恩爭取連任歐盟執委會主席 有望再當5年

范德賴恩爭取連任歐盟執委會主席 有望再當5年
英美駐俄大使弔念納瓦尼之死 籲當局徹查給交代

英美駐俄大使弔念納瓦尼之死 籲當局徹查給交代
歐盟擬新一輪對俄制裁 4中企入列

歐盟擬新一輪對俄制裁 4中企入列

熱門新聞

查爾斯（中）被傳想讓兩個兒子威廉（右）、哈利和好，偏偏兒子們還在嘔氣。（路透資料照片）

英王查理被預測不久人世 威廉與凱特繼位國王、王后

2024-02-17 16:26
英國牛津大學考古團隊日前對一顆1700年歷史的鳥蛋進行掃描，意外發現仍保有蛋液。（取材自X平台）

世界最古老鳥蛋 1700年驚見蛋液還在

2024-02-16 01:00
海地前總統摩依士（左）生前與妻子瑪婷（右），瑪婷也遭到共謀起訴。（美聯社）

海地前總統遭暗殺 身受重傷的第一夫人竟也「共謀」

2024-02-19 21:25
哈佛大學連續第13年位居世界大學聲譽排名榜首。(美聯社)

泰晤士世界大學聲譽排名 榜首是它 中、台幾所上榜？

2024-02-13 11:28
納瓦尼生前曾出現在一則影片中，影片日期為2月15日，納瓦尼看起來健康，精神狀況良好，露出笑容，而且還拿自己的財務狀況及法官的薪水開玩笑。(截取自英國衛報YouTube影片)

普亭頭號政敵納瓦尼驟逝 死前不久才在獄中開玩笑

2024-02-16 11:38
扇貝示意圖。(Pixabay)

花2元買扇貝回家烹調 挖出5顆珍珠…上億人圍觀

2024-02-19 16:03

超人氣

更多 >
開盤60秒狂賣滬深股票25億 中國私募巨頭道歉

開盤60秒狂賣滬深股票25億 中國私募巨頭道歉
華裔作家李翊云二度喪子 19歲子普林斯頓大學車禍身亡

華裔作家李翊云二度喪子 19歲子普林斯頓大學車禍身亡
紐約女在寵物店踢狗籠 還搧觀光客巴掌

紐約女在寵物店踢狗籠 還搧觀光客巴掌
這個電池不怕冷：寧德時代神行超充電池將量產

這個電池不怕冷：寧德時代神行超充電池將量產
紐約皇后廣場地鐵站發生襲擊事件 白人男子慘遭暴打

紐約皇后廣場地鐵站發生襲擊事件 白人男子慘遭暴打