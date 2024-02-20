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波蘭民眾封阻邊境 澤倫斯基稱威脅烏克蘭國安

中央社基輔19日綜合外電報導
烏克蘭卡車停在波蘭的過境點。(路透)
烏克蘭卡車停在波蘭的過境點。(路透)

烏克蘭總統澤倫斯基19日譴責波蘭卡車司機和農民封阻邊境長達1周的舉措，烏國政府說，此舉已經威脅到該國的國家安全。

法新社報導，波蘭農民不斷攔阻運載烏克蘭穀物的卡車穿越波蘭邊境，抗議他們所謂的不公平競爭。

俄羅斯2022年2月入侵烏克蘭以來，波蘭一直是烏國最堅定的支持者之一，但波烏邊境的紛爭讓兩國關係變得緊張。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，「發生在我國西部與波蘭接攘邊境的事情，不能被視為正常或一般狀況」，他還說，這「顯示彼此的團結精神日復一日地受到侵蝕」。

在俄羅斯發動侵略，使經由黑海的主要貿易路線受阻後，進入歐盟（EU）成員國波蘭的公路交通一直是烏克蘭公司出口的生命線。

但運貨量增加惹惱了波蘭物流公司與農民，他們稱來自烏克蘭的競爭對手正在削弱他們的競爭力。

澤倫斯基說：「事實上，這與穀物無關，而是與政治有關。」他主張只有5%的農產品出口經過波蘭邊境。

烏克蘭基礎建設部長庫布拉科夫（Oleksandr Kubrakov）今天表示，波蘭那側的6個過境點都被封鎖。

他在臉書（Facebook）說：「封鎖邊境是對防禦國家安全的直接威脅。」

庫布拉科夫告訴國營電視台說：「他們封鎖了一切，包括裝載燃料的卡車。幾天前還發生幾次抗議人士不允許載運武器的卡車通行。」

一名波蘭官員表示，有約600輛卡車在多羅哈斯克（Dorohusk）的過境點，等著離開波蘭前往烏克蘭。

波蘭盧布林（Lublin）稅務當局發言人告訴法新社說：「數量如此龐大的車輛要離開，估計至少得等上232個小時。」

他說，有20多輛卡車在晚間越過邊境前往烏克蘭，但「沒有卡車進入波蘭。因此可以推測，這應該是全面性封鎖。」

這般情勢明天可能還會進一步加劇，波蘭農民呼籲暫停所有烏克蘭邊境交通。

烏克蘭 澤倫斯基 俄羅斯

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