烏克蘭網紅遭AI盜臉宣揚中俄友好 本尊出面控訴

烏克蘭網紅Olga Loiek控有人盜用她的臉跟聲音合成，製作自稱俄國人的親中影片。(擷自YouTube@Olga Loiek)

在中國的社群媒體 上有一群自稱俄國 人的親中帳號，竟都是透過AI換臉假冒而成。本尊烏克蘭 Youtuber Olga Loiek出面揭露此事，並質疑這種大量造假的短影片是俄國慣用宣傳手法。

烏克蘭Youtuber Olga Loiek在1月29日發布一隻影片，控訴「有人在中國複製了我」。

影片指出，她在中國社群媒體發現一群假冒她的帳號，與她有著相同容貌、聲音，卻說著流利的中文。這些造假帳號都是宣稱自己是住在中國的俄國人，不斷發表非常喜愛中國、想嫁給中國人、希望中俄友誼長存等言論。

其中小紅書上一個名為「娜塔莎進口食品」的帳號更有著14萬追蹤，除了販賣俄國食品外，更用她的臉和聲音拍短影片感謝中國，甚至提到當烏俄戰爭爆發時，全世界都背棄俄國，只有中國不斷支持俄國，「中國和俄羅斯是好鄰居，中俄友誼長存」。這些言論令身為烏克蘭人的Olga Loiek感到憤怒。目前小紅書上已經找不到該帳號。

此外，Olga Loiek更質疑這些使用AI大量造假的帳號，以及有著類似劇本的短影片內容，很像俄國慣用的宣傳手法。

影片來源：YouTube Olga Loiek