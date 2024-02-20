「永遠無法忘記他們的絕望」 烏軍撤離阿夫迪夫卡被迫留下300傷兵

烏克蘭17日決定棄守東部重鎮阿夫迪夫卡，軍隊短時間打包並放火燒掉一切，俄軍數小時內迅速圍困當地，將近300名傷兵等不到撤軍車輛恐遭趕盡殺絕。（路透）

美國有線電視新聞網（CNN）報導，烏克蘭 17日決定棄守東部重鎮阿夫迪夫卡（Avdiivka），軍隊短時間打包並放火燒掉一切，俄軍數小時內迅速圍困當地，將近300名傷兵等不到撤軍車輛恐遭趕盡殺絕。

阿夫迪夫卡近十年來一直是俄烏交戰前線，自從俄羅斯在2022年全面入侵烏克蘭以後，當地更淪為戰火重災區。

近日，俄軍看準烏克蘭面臨砲彈和兵力吃緊問題，抓緊機會狂轟猛炸阿夫迪夫卡，再加強地面進攻，導致烏軍招架不住，最終總統澤倫斯基 宣布為「保住士兵性命」將撤出阿夫迪夫卡。

不出幾小時，俄軍便插旗並圍困阿夫迪夫卡，一方面象徵克里姆林宮「重要的勝利」，同時意味著被留下的傷兵的悲慘命運。

在烏軍據點熱尼特（Zenit），第110機械化旅士兵俾利亞克（Viktor Biliak）在社群媒體 Instagram揭露慘況，「阿夫迪夫卡往外的道路佈滿烏克蘭士兵的屍體」，且收到指揮官無線電通知無須撤離傷兵，徒留6名傷重士兵孤立無援，「永遠無法忘記他們的絕望和悲慘」。

其中一人是30歲士兵茲丁克（Ivan Zhytnyk），他在15日打電話給家人表示自己雙腿受到重傷無法動彈，另外還有4人也都無法行走，目前正在等待撤離車輛。

事後其中3名傷兵的家屬出面表示，軍隊留下食物和醫療物資讓傷兵等馳援，可是他們等了一天半，直到物資耗盡才意識到不會有人來了，他們便開始打電話回家。

俄軍部落客16日上傳一段影片，當中出現至少3名留下傷兵的屍體，包括茲丁克，對此第110旅稱無法核實影片。

烏克蘭知名記者布圖索夫（ Yuriy Butusov）後續公布6名被留在熱尼特的傷兵姓名，「他們受傷無法自行移動，也等不到撤離車輛協助運送，因為熱尼特已經徹底被俄軍包圍，車輛無法進入馳援。」

目前無法確知這些傷兵死亡原因，可是布圖索夫稱是俄軍「處決這些手無寸鐵的無助傷兵」。