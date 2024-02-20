我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

婦人被指未履行陪審員義務須轉帳罰款 自首才知是騙局

現實版「寶總」 歐陽少均跟隨星兒歐陽萬成闖蕩好萊塢

「永遠無法忘記他們的絕望」 烏軍撤離阿夫迪夫卡被迫留下300傷兵

編譯盧思綸／即時報導
烏克蘭17日決定棄守東部重鎮阿夫迪夫卡，軍隊短時間打包並放火燒掉一切，俄軍數小時內迅速圍困當地，將近300名傷兵等不到撤軍車輛恐遭趕盡殺絕。（路透）
烏克蘭17日決定棄守東部重鎮阿夫迪夫卡，軍隊短時間打包並放火燒掉一切，俄軍數小時內迅速圍困當地，將近300名傷兵等不到撤軍車輛恐遭趕盡殺絕。（路透）

美國有線電視新聞網（CNN）報導，烏克蘭17日決定棄守東部重鎮阿夫迪夫卡（Avdiivka），軍隊短時間打包並放火燒掉一切，俄軍數小時內迅速圍困當地，將近300名傷兵等不到撤軍車輛恐遭趕盡殺絕。

阿夫迪夫卡近十年來一直是俄烏交戰前線，自從俄羅斯在2022年全面入侵烏克蘭以後，當地更淪為戰火重災區。

近日，俄軍看準烏克蘭面臨砲彈和兵力吃緊問題，抓緊機會狂轟猛炸阿夫迪夫卡，再加強地面進攻，導致烏軍招架不住，最終總統澤倫斯基宣布為「保住士兵性命」將撤出阿夫迪夫卡。

不出幾小時，俄軍便插旗並圍困阿夫迪夫卡，一方面象徵克里姆林宮「重要的勝利」，同時意味著被留下的傷兵的悲慘命運。

在烏軍據點熱尼特（Zenit），第110機械化旅士兵俾利亞克（Viktor Biliak）在社群媒體Instagram揭露慘況，「阿夫迪夫卡往外的道路佈滿烏克蘭士兵的屍體」，且收到指揮官無線電通知無須撤離傷兵，徒留6名傷重士兵孤立無援，「永遠無法忘記他們的絕望和悲慘」。

其中一人是30歲士兵茲丁克（Ivan Zhytnyk），他在15日打電話給家人表示自己雙腿受到重傷無法動彈，另外還有4人也都無法行走，目前正在等待撤離車輛。

事後其中3名傷兵的家屬出面表示，軍隊留下食物和醫療物資讓傷兵等馳援，可是他們等了一天半，直到物資耗盡才意識到不會有人來了，他們便開始打電話回家。

俄軍部落客16日上傳一段影片，當中出現至少3名留下傷兵的屍體，包括茲丁克，對此第110旅稱無法核實影片。

烏克蘭知名記者布圖索夫（ Yuriy Butusov）後續公布6名被留在熱尼特的傷兵姓名，「他們受傷無法自行移動，也等不到撤離車輛協助運送，因為熱尼特已經徹底被俄軍包圍，車輛無法進入馳援。」

目前無法確知這些傷兵死亡原因，可是布圖索夫稱是俄軍「處決這些手無寸鐵的無助傷兵」。

烏克蘭 澤倫斯基 社群媒體

上一則

納瓦尼死亡之謎：俄國扣留遺體 死因調查「無期限」

下一則

日本效法義大利 深夜送司機咖啡盼減少疲勞駕駛事故

延伸閱讀

美有意援烏新型ATACMS長程飛彈 助攻遠距離打擊能力

美有意援烏新型ATACMS長程飛彈 助攻遠距離打擊能力
西方軍援延宕 澤倫斯基：烏克蘭前線戰況艱困

西方軍援延宕 澤倫斯基：烏克蘭前線戰況艱困
俄國防部：完全控制烏東城鎮阿夫迪夫卡焦炭廠

俄國防部：完全控制烏東城鎮阿夫迪夫卡焦炭廠
俄軍攻下烏東門戶阿夫迪夫卡：烏軍撤退 拜登保證提供600億美元援助

俄軍攻下烏東門戶阿夫迪夫卡：烏軍撤退 拜登保證提供600億美元援助

熱門新聞

查爾斯（中）被傳想讓兩個兒子威廉（右）、哈利和好，偏偏兒子們還在嘔氣。（路透資料照片）

英王查理被預測不久人世 威廉與凱特繼位國王、王后

2024-02-17 16:26
英國牛津大學考古團隊日前對一顆1700年歷史的鳥蛋進行掃描，意外發現仍保有蛋液。（取材自X平台）

世界最古老鳥蛋 1700年驚見蛋液還在

2024-02-16 01:00
哈佛大學連續第13年位居世界大學聲譽排名榜首。(美聯社)

泰晤士世界大學聲譽排名 榜首是它 中、台幾所上榜？

2024-02-13 11:28
科學家近期對1963年從西班牙出土的古代寶物進行分析顯示，部分文物含有可追溯至3000年前的「外星金屬物質」。（取材自比列納博物館Villena Museum）

驚人發現 西班牙出土3000年前寶物 科學家檢出1物質：來自外太空

2024-02-10 04:05
納瓦尼生前曾出現在一則影片中，影片日期為2月15日，納瓦尼看起來健康，精神狀況良好，露出笑容，而且還拿自己的財務狀況及法官的薪水開玩笑。(截取自英國衛報YouTube影片)

普亭頭號政敵納瓦尼驟逝 死前不久才在獄中開玩笑

2024-02-16 11:38
海地前總統摩依士（左）生前與妻子瑪婷（右），瑪婷也遭到共謀起訴。（美聯社）

海地前總統遭暗殺 身受重傷的第一夫人竟也「共謀」

2024-02-19 21:25

超人氣

更多 >
「步步驚心」女星洛杉磯住家被偷空 崩潰：不適合人居住

「步步驚心」女星洛杉磯住家被偷空 崩潰：不適合人居住
權威消費刊物稱電動車不可靠 這3款最糟

權威消費刊物稱電動車不可靠 這3款最糟
膽固醇太高 專家不碰5食物

膽固醇太高 專家不碰5食物
歌唱一半遇中國海警登艦 台領隊還原驚魂30分鐘

歌唱一半遇中國海警登艦 台領隊還原驚魂30分鐘
德國天鵝堡姦殺華女 密州男承認指控 最高可判無期

德國天鵝堡姦殺華女 密州男承認指控 最高可判無期