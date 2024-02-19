我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

海地前總統遭暗殺 身受重傷的第一夫人竟也「共謀」

富商砸億元吃嫩模？樂立杯創辦人俞宗明回應了

去年8月投誠烏克蘭 俄飛官在西班牙遭槍殺 全身12彈孔

編譯徐榆涵／即時報導
去年叛逃烏克蘭的俄羅斯飛行員在西班牙遭槍殺身亡。（取材自推特）
去年叛逃烏克蘭的俄羅斯飛行員在西班牙遭槍殺身亡。（取材自推特）

俄羅斯和西班牙媒體19日報導，一名去年駕駛直升機叛逃到烏克蘭的俄羅斯飛行員，上周被發現死於西班牙的一個地下停車場，屍體上布滿彈孔。

西班牙艾菲通訊社報導，去年8月駕駛MI-8直升機降落在烏克蘭的俄羅斯飛行員庫茲米諾夫（Maxim Kuzminov），投誠後改持烏克蘭護照並隱姓埋名，遷居西班牙南部瓦倫西亞的比利亞霍約薩（Villajoyosa），並一直用假名過生活。本月13日，他被人發現陳屍於比利亞霍約薩公寓地下停車場的坡道上，身中12槍。

烏克蘭真理報引述烏克蘭國防部情報總局（GUR）消息人士報導，庫茲米諾夫的前女友發現他的屍體，「據我們所知，他邀請前女友去他家，結果她發現他被槍殺」。

烏克蘭國防部情報總局發言人也證實庫茲米諾夫在西班牙身亡，但拒絕透露死因。西班牙警方也未對此發表評論。

西班牙資訊報稱，調查人員正在追捕兩名嫌犯，他們駕駛一輛汽車逃逸，後來在附近的城鎮發現這輛車被燒毀。

一名親俄羅斯國防部的俄國評論員聲稱，有關庫茲米諾夫遭殺害的報導是烏克蘭情報部門捏造的，目的是偽造他身亡，只是「想讓叛徒有個全新的傳記和新名字」。

庫茲米諾夫去年8月23日一場執行運輸任務，駕駛一架MI-8直升機，原定從俄國庫斯克（Kursk）空軍基地運送蘇愷-27（SU-27）和蘇愷-30（Su-30）戰機零件到另一個基地，但庫茲米諾夫直飛到烏克蘭。與他同行的兩名飛官發現直升機降落在烏克蘭領土後試圖逃跑，皆遭到擊殺。

烏克蘭 俄羅斯 國防部

上一則

俄羅斯將扣納瓦尼遺體至少兩周 遭控欲滅謀殺跡證

延伸閱讀

民主黨眾議員透露美將制裁助俄中企 「盼北京想清楚」

民主黨眾議員透露美將制裁助俄中企 「盼北京想清楚」
西班牙劇院「台灣全景」專題 台灣兩舞團門票完售

西班牙劇院「台灣全景」專題 台灣兩舞團門票完售
王毅訪問西班牙 宣布中國取消西國牛肉進口禁令

王毅訪問西班牙 宣布中國取消西國牛肉進口禁令
俄監獄：納瓦尼命喪猝死症 家屬暫無法領回遺體

俄監獄：納瓦尼命喪猝死症 家屬暫無法領回遺體

熱門新聞

查爾斯（中）被傳想讓兩個兒子威廉（右）、哈利和好，偏偏兒子們還在嘔氣。（路透資料照片）

英王查理被預測不久人世 威廉與凱特繼位國王、王后

2024-02-17 16:26
英國牛津大學考古團隊日前對一顆1700年歷史的鳥蛋進行掃描，意外發現仍保有蛋液。（取材自X平台）

世界最古老鳥蛋 1700年驚見蛋液還在

2024-02-16 01:00
哈佛大學連續第13年位居世界大學聲譽排名榜首。(美聯社)

泰晤士世界大學聲譽排名 榜首是它 中、台幾所上榜？

2024-02-13 11:28
科學家近期對1963年從西班牙出土的古代寶物進行分析顯示，部分文物含有可追溯至3000年前的「外星金屬物質」。（取材自比列納博物館Villena Museum）

驚人發現 西班牙出土3000年前寶物 科學家檢出1物質：來自外太空

2024-02-10 04:05
納瓦尼生前曾出現在一則影片中，影片日期為2月15日，納瓦尼看起來健康，精神狀況良好，露出笑容，而且還拿自己的財務狀況及法官的薪水開玩笑。(截取自英國衛報YouTube影片)

普亭頭號政敵納瓦尼驟逝 死前不久才在獄中開玩笑

2024-02-16 11:38
俄羅斯獄政部門表示，反對派政治人物納瓦尼已經過世，死因正在確定之中。資料照片。（路透）

普亭頭號政敵納瓦尼離世 死於北極圈「最嚴酷監獄」

2024-02-16 07:50

超人氣

更多 >
「步步驚心」女星洛杉磯住家被偷空 崩潰：不適合人居住

「步步驚心」女星洛杉磯住家被偷空 崩潰：不適合人居住
膽固醇太高 專家不碰5食物

膽固醇太高 專家不碰5食物
權威消費刊物稱電動車不可靠 這3款最糟

權威消費刊物稱電動車不可靠 這3款最糟
歌唱一半遇中國海警登艦 台領隊還原驚魂30分鐘

歌唱一半遇中國海警登艦 台領隊還原驚魂30分鐘
德國天鵝堡姦殺華女 密州男承認指控 最高可判無期

德國天鵝堡姦殺華女 密州男承認指控 最高可判無期