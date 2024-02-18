慟納瓦尼之死 西方究責普亭 現抗議潮

俄羅斯知名反普亭異議者納瓦尼在獄中逝世，全球多地支持者紛紛獻上花與蠟燭悼念。圖為俄羅斯公民在俄羅斯大使館前獻上鮮花和蠟燭。（歐新社）

俄羅斯 反對派領袖納瓦尼 （Alexei Navalny）16日於北極獄中逝世，引發俄羅斯國內外民眾上街悼念及示威，部分活動遭俄警打壓，民間統計指全國32座城市有最少340人被捕。美國總統拜登表示，普亭 必定對納瓦尼之死有責任。西方各國元首也稱讚納瓦尼對俄羅斯的貢獻，同時紛紛要求對普亭追究相關責任。

納瓦尼團隊表示，其母親獲告知納瓦尼是「猝死」。納瓦尼的醫生波盧潘（Alexander Polupan）則否認其當事人患有會引致血栓的長期病症，反駁官媒有關他血栓致死的說法。波盧潘指出，雖然納瓦尼長期被囚於嚴苛環境，整體健康確實欠佳，但未見有急劇轉差情况，須待解剖驗屍來確定死因。

納瓦尼發言人亞爾梅什（Kira Yarmysh）表示，官員表明在調查死因完成前不會向其家屬交還遺體，她呼籲當局立即交還。

路透報導，抗議人士聚集在俄羅斯大使館外，高喊批評普亭的口號，譴責普亭造成納瓦尼死亡，並高舉稱他是「兇手」的標語，要求他為納瓦尼之死負責。在羅馬、阿姆斯特丹、巴塞隆納、索菲亞、日內瓦與海牙、倫敦使館、瑞士、俄羅斯駐巴黎使館等其他城市，也都有群眾聚集抗議，並對納瓦尼之死表達哀悼。

俄羅斯當局雖警告民眾勿示威，但多座城市前天起都有民眾公開悼念，其中在首都莫斯科，民眾在警員監視下向各個紀念蘇聯時期政治打壓受害者的地標獻花，歐盟駐俄大使加利亞拉格也有到場獻花致哀。網上流傳片段顯示，莫斯科「悲傷之牆」是警方其一出動扣押民眾的地點。

英國政府表示，已召見俄羅斯大使館的外交官，「清楚表明我們要求俄羅斯當局承擔全面責任」。

納瓦尼之妻納瓦納亞（Yulia Navalnaya）則臨時出席慕尼黑安全會議表示，俄國政府謊言頻出，她無法掌握丈夫確切狀況，但若事情屬實，希望普亭與政府負起所有責任。

針對納瓦尼之死，中國外交部17日表示：「這是俄羅斯的內政。我不會發表評論。」