追加軍援預算續卡關…烏防線面臨崩潰 美高官憂心：歐美將付高昂代價

美國一位資深國防官員警告，除非國會通過五角大廈的追加預算請求，否則烏克蘭將無力抵禦俄羅斯侵略。圖為烏東頓戰略城鎮阿夫迪夫卡，攝於2023年11月。資料照片。（路透）

美國一位資深國防官員16日告訴媒體，儘管美方盟邦與合作夥伴為烏克蘭 提供了大量軍援，但除非國會通過五角大廈的追加預算 請求，否則烏國將無力抵禦俄羅斯 侵略。

根據美國國防部網站刊出的新聞，這位不具名官員表示，「如果烏克蘭因為我們無法向他們提供安全援助而敗戰，歐洲、美國和世界的代價都會很高，超過現今的安全援助費用」。而且，如果沒有追加預算，在支援部署在歐洲的美軍上，國防部自己也會面臨資源缺口。

稍早新聞指出，烏克蘭武裝部隊新上任的總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）宣布，決定把部隊撤出烏東頓巴斯地區的戰略城鎮阿夫迪夫卡（Avdiivka）。在此之前，該美方國防官員就表示，補充資源的不足正在影響烏克蘭，阿夫迪夫卡的烏軍快要用完彈藥與其他的重要物資，而該地也存在很快落入俄羅斯手中的危險。

這位官員告訴記者，「我們認為，如果我們沒拿到這筆追加預算，這是有可能預示即將到來走勢的情況。因為，如果沒有追加預算，我們不只沒辦法再補給試圖勇敢保衛阿夫迪夫卡的部隊，還會發現沿著前線部隊的許多其他地點，都將快要用光關鍵彈藥的補給」。

這位官員還宣稱，如果沒有追加預算，烏克蘭也不會有足夠的防空攔截飛彈以保衛城市、關鍵基建和前線部隊，免受俄軍持續的飛彈火力攻擊。同時，除了阿夫迪夫卡之外，其他地區也將隨著烏軍耗盡彈藥和防空能力而淪陷。

該篇新聞在最後提到，該官員稱五角大廈官員推估，至少315000名俄軍官兵已在戰鬥中陣亡或受傷，烏軍則擊沉、摧毀或破壞俄羅斯海軍至少20艘中型至大型艦艇。