我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台網紅晚安小雞恐在柬埔寨入獄 下跪道歉稱影片造假

川普「封口費」遭偽造商業紀錄起訴 3/25開審

英國拉脫維亞聯手主導 供應烏克蘭數以千計無人機

中央社倫敦15日專電
經實戰驗證作戰效益極高的第一人稱視角（FPV）攻擊型無人機。（路透）
經實戰驗證作戰效益極高的第一人稱視角（FPV）攻擊型無人機。（路透）

英國國防部今天宣布，英國與拉脫維亞將共同主導，聯合數個國家的力量，向烏克蘭供應數以千計的無人機，包括經實戰驗證作戰效益極高的第一人稱視角（FPV）攻擊型無人機。

此外，在今天舉行的北大西洋公約組織（NATO）防長會議期間，國防大臣夏普斯（Grant Shapps）將與13個北約盟友及瑞典在場邊簽署協議，內容涉及兩項由英國主導、聚焦飛彈和彈藥供給的跨國採購案。

英國國防部表示，相關計畫目標為提升歐洲－大西洋區域的國防工業產能、達成快速補充軍備庫存，並持續支援烏克蘭。各國將可較有效率地大量取得北約和烏克蘭需要的飛彈和彈藥。

根據國防部提供的資料，參與這個跨國軍工採購聯盟的國家包括英國、德國、法國、荷蘭、愛沙尼亞、挪威、瑞典、芬蘭、丹麥、波蘭、克羅埃西亞、希臘、北馬其頓、羅馬尼亞、土耳其。

英國同時也與丹麥、荷蘭、美國、加拿大合作，向烏克蘭供應優先需要的防空設備，包括中、短程防空飛彈。

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）今年1月曾閃電訪問基輔，期間宣布總額達25億英鎊（約31.4億美元）的新一波對烏軍援，其中至少2億英鎊將用於快速大量採購和生產軍用無人機，包括長程打擊無人機、水下無人機，是歷來最大規模的無人機外國援烏案，烏克蘭也將參與製造。

英國國防部今天表示，與拉脫維亞共同主導的無人機聯盟，是這個2億英鎊無人機援烏方案正式啟動的第一個計畫。

根據國防部的背景說明，除了英國，目前參與此無人機聯盟的國家包含波羅的海三國、2個北歐國家，以及西歐和中歐各1個國家，總計8國。

夏普斯說，英國是烏克蘭最大的無人機供應源。新的無人機聯盟將協助烏克蘭自我防衛、贏得戰爭，確保俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）非法且野蠻的野心失敗。

英國國防部表示，夏普斯明天將出席16至18日舉行的慕尼黑安全會議（MSC），並與各國防長討論歐洲－大西洋區域安全，包括對烏克蘭的支援。

英國政府規劃在2024至2025財政年度軍援烏克蘭25億英鎊，較2023至2024財政年度編列的軍援烏克蘭預算增加2億英鎊，這在西方出現所謂「烏克蘭疲乏」之際，堪稱異數。

根據MSC近日發布的「2024慕尼黑安全指數」（Munich Security Index），七大工業國集團（G7）成員之中，目前僅英國和日本的民眾依然視俄羅斯為頭號安全威脅，其中又以義大利民眾對俄羅斯威脅的感受強度最低。對德、法兩國民眾而言，俄羅斯如今分別是排名第7和第6的安全威脅，威脅程度低於氣候變遷或戰爭造成的大規模移民。

烏克蘭 國防部 俄羅斯

上一則

澤倫斯基出訪德法 將與馬克宏簽安全協議

延伸閱讀

標榜道德的美體小舖 英國業務進入破產管理

標榜道德的美體小舖 英國業務進入破產管理
中國連29年增軍費 英國軍事智庫：為印太「持久戰」做準備

中國連29年增軍費 英國軍事智庫：為印太「持久戰」做準備
義大利設通訊公司喊卡 李嘉誠歐洲整合再受阻

義大利設通訊公司喊卡 李嘉誠歐洲整合再受阻
北約促美眾院通過軍援包裹法案 勿讓中國壯膽犯台

北約促美眾院通過軍援包裹法案 勿讓中國壯膽犯台

熱門新聞

科學家近期對1963年從西班牙出土的古代寶物進行分析顯示，部分文物含有可追溯至3000年前的「外星金屬物質」。（取材自比列納博物館Villena Museum）

驚人發現 西班牙出土3000年前寶物 科學家檢出1物質：來自外太空

2024-02-10 04:05
英國王后卡蜜拉透露，國王查理三世接受癌症治療後「狀況不錯」。（美聯社）

英王查理罹癌開始接受治療 王后卡蜜拉親曝病況

2024-02-08 21:57
漢莎航空一架從泰國飛往德國的航班上，一名乘客突然口鼻直冒鮮血暴斃身亡。（美聯社）

男子飛行途中口鼻突噴血暴斃 空服員急把「屍體拖進廚房」等降落

2024-02-10 04:09
哈佛大學連續第13年位居世界大學聲譽排名榜首。(美聯社)

泰晤士世界大學聲譽排名 榜首是它 中、台幾所上榜？

2024-02-13 11:28
徐震諒提醒民眾保持穩定好心情。（人生後運規劃師徐震諒提供）

把握兩大原則 過好2024甲辰龍年「一旺20年」

2024-02-09 19:22
許多中國民眾不解，中國GDP都已經是日本的四倍了，為什麼日本對中國還是不服？（路透）

GDP已是日本四倍還不服中國？金燦榮：要等到這時候

2024-02-10 15:25

超人氣

更多 >
大麥克套餐18元吃不起壞業績 麥當勞承諾將注重平價

大麥克套餐18元吃不起壞業績 麥當勞承諾將注重平價
5星座貴人運爆發 巨蟹注意同事家人、水瓶更上層樓

5星座貴人運爆發 巨蟹注意同事家人、水瓶更上層樓
酋長隊超級盃冠軍大遊行驚傳槍擊 1死9傷

酋長隊超級盃冠軍大遊行驚傳槍擊 1死9傷
堪薩斯超級盃封王遊行槍響 增至1死22傷 至少8人命危

堪薩斯超級盃封王遊行槍響 增至1死22傷 至少8人命危
細節曝光：梅南德茲靴子塞滿鈔票 妻訂婚鑽戒也受賄所得

細節曝光：梅南德茲靴子塞滿鈔票 妻訂婚鑽戒也受賄所得