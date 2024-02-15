英國拉脫維亞聯手主導 供應烏克蘭數以千計無人機

經實戰驗證作戰效益極高的第一人稱視角（FPV）攻擊型無人機。（路透）

英國國防部 今天宣布，英國與拉脫維亞將共同主導，聯合數個國家的力量，向烏克蘭 供應數以千計的無人機，包括經實戰驗證作戰效益極高的第一人稱視角（FPV）攻擊型無人機。

此外，在今天舉行的北大西洋公約組織（NATO）防長會議期間，國防大臣夏普斯（Grant Shapps）將與13個北約盟友及瑞典在場邊簽署協議，內容涉及兩項由英國主導、聚焦飛彈和彈藥供給的跨國採購案。

英國國防部表示，相關計畫目標為提升歐洲－大西洋區域的國防工業產能、達成快速補充軍備庫存，並持續支援烏克蘭。各國將可較有效率地大量取得北約和烏克蘭需要的飛彈和彈藥。

根據國防部提供的資料，參與這個跨國軍工採購聯盟的國家包括英國、德國、法國、荷蘭、愛沙尼亞、挪威、瑞典、芬蘭、丹麥、波蘭、克羅埃西亞、希臘、北馬其頓、羅馬尼亞、土耳其。

英國同時也與丹麥、荷蘭、美國、加拿大合作，向烏克蘭供應優先需要的防空設備，包括中、短程防空飛彈。

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）今年1月曾閃電訪問基輔，期間宣布總額達25億英鎊（約31.4億美元）的新一波對烏軍援，其中至少2億英鎊將用於快速大量採購和生產軍用無人機，包括長程打擊無人機、水下無人機，是歷來最大規模的無人機外國援烏案，烏克蘭也將參與製造。

英國國防部今天表示，與拉脫維亞共同主導的無人機聯盟，是這個2億英鎊無人機援烏方案正式啟動的第一個計畫。

根據國防部的背景說明，除了英國，目前參與此無人機聯盟的國家包含波羅的海三國、2個北歐國家，以及西歐和中歐各1個國家，總計8國。

夏普斯說，英國是烏克蘭最大的無人機供應源。新的無人機聯盟將協助烏克蘭自我防衛、贏得戰爭，確保俄羅斯 總統普亭（Vladimir Putin）非法且野蠻的野心失敗。

英國國防部表示，夏普斯明天將出席16至18日舉行的慕尼黑安全會議（MSC），並與各國防長討論歐洲－大西洋區域安全，包括對烏克蘭的支援。

英國政府規劃在2024至2025財政年度軍援烏克蘭25億英鎊，較2023至2024財政年度編列的軍援烏克蘭預算增加2億英鎊，這在西方出現所謂「烏克蘭疲乏」之際，堪稱異數。

根據MSC近日發布的「2024慕尼黑安全指數」（Munich Security Index），七大工業國集團（G7）成員之中，目前僅英國和日本的民眾依然視俄羅斯為頭號安全威脅，其中又以義大利民眾對俄羅斯威脅的感受強度最低。對德、法兩國民眾而言，俄羅斯如今分別是排名第7和第6的安全威脅，威脅程度低於氣候變遷或戰爭造成的大規模移民。