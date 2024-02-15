俄國官員：烏克蘭空襲貝爾哥羅德 至少5人喪生

貝爾哥羅德市今天遭受空襲，造成至少5人死亡，另有18人受傷。（歐新社）

俄羅斯貝爾哥羅德州 （Belgorod）州長葛拉特卡夫（Vyacheslav Gladkov）表示，貝爾哥羅德市今天遭受空襲，造成至少5人死亡，另有18人受傷。

法新社報導，根據分享在社群媒體的影片，在貝爾哥羅德這個靠近烏克蘭 邊界的城市，一間受損店面四周滿是瓦礫。另外一部影片顯示，附近有一具蓋著毯子的遺體。

葛拉特卡夫表示：「根據初步資訊，貝爾哥羅德有5人喪生，其中包括1名兒童。另有18人受傷，傷者中有5名兒童。」

他在自己的Telegram頻道發文寫道：「救護人員正在將傷者送往醫療中心。當局正在提供所有必要的幫助。」

俄國 國防部表示，已擊落貝爾哥羅德州上空的14枚烏克蘭火箭彈，這些火箭彈是由RM-70多管火箭發射系統發射。

多次受到攻擊的貝爾哥羅德市距離烏克蘭邊界約30公里，莫斯科當局稱烏軍不時對其肆意轟擊。

鄰近的庫斯克州（Kursk）州長史塔洛沃伊（Roman Starovoit）稱這次攻擊為「烏克蘭納粹的新罪行」。這是俄國官員為證明發動入侵的正當性，提及烏克蘭時的典型用語。

基輔當局並未立即發表評論。

史塔洛沃伊說，一間購物商場、一座戶外運動場和住宅區遭到襲擊。

他沒有提供官方死傷人數，但說：「敵人蓄意襲擊平民聚集的地區。」