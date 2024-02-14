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傳俄發射鋯石飛彈攻基輔 愛國者飛彈都抵禦不了

編譯中心／綜合13日電
俄羅斯7日襲擊基輔，造成至少5人死亡，一些住宅和能源基礎設施受破壞。（路透）
俄羅斯7日襲擊基輔，造成至少5人死亡，一些住宅和能源基礎設施受破壞。（路透）

基輔一家研究機構的負責人12日說，初步分析推斷，俄羅斯上周以極音速鋯石飛彈攻打基輔，這是在打了近兩年的俄烏戰爭中首度使用鋯石飛彈，對烏克蘭防空系統構成新的挑戰。

中央社引述路透報導，基輔鑑識科學研究所（Kyiv Scientific-Research Institute for Forensic Examinations）所長盧文（Oleksandr Ruvin）在Telegram上表示，他的機構完成了對俄羅斯本月7日攻擊的飛彈碎片初步分析。

他在初步分析報告中附上一段影片，內含據稱是飛彈殘骸的畫面，上頭有特定標記。他寫道：「在這個情況下，我們看到3M22鋯石（Zircon）飛彈的特徵元素。發動機與轉向機制的零件與碎片有特定標誌。」

俄羅斯國防部未立即回覆置評要求。

據俄羅斯說法，鋯石飛彈射程可達1000公里，飛行速度為音速的9倍。軍事分析師先前表示，這款飛彈的速度屬極音速，可能意味著可大幅縮短防空反應時間，且具有攻擊大型、縱深和堅固目標的能力。

美國飛彈防禦倡導聯盟（MDAA）指出，「若資訊準確，鋯石導彈將是世界上最快的導彈，就連愛國者飛彈（MIM-104 Patriot）等西方最好的飛彈防禦系統，可能都無法抵禦」。

另外，鋯石飛彈飛行過程中含還會被「電漿雲」（plasma cloud）覆蓋，會吸收無線電訊號，使雷達看不見飛彈，讓導彈在飛向目標途中「隱形」。

俄羅斯先前表示已於2022年6月完成鋯石飛彈的測試；俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）稱鋯石飛彈是無可匹敵的新一代武器系統的一部分。

如果俄方在烏克蘭使用鋯石飛彈的情況獲得證實，在西方未來軍事援助充滿不確定的情況下，這款武器恐將對烏克蘭的防空系統構成額外挑戰。

俄羅斯使用一系列不同的遠程飛彈與無人機定期對烏克蘭發動空襲。鋯石飛彈起初是設計來當作海上發射武器，之後又研發出地面發射版本。

盧文的聲明未提到俄方日前是從陸地或海上發射這款武器。他說，在殘骸上找到的標誌顯示，這款武器是最近才組裝完成。

官員說，俄羅斯本月7日攻擊事件造成至少5人死亡，並導致住宅大樓與能源基礎設施受損。

俄羅斯 烏克蘭 普亭

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