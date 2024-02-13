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俄控愛沙尼亞總理「破壞歷史情感」 打入通緝名單

中央社莫斯科13日綜合外電報導
愛沙尼亞總理卡拉斯。(路透)
愛沙尼亞總理卡拉斯。(路透)

根據俄羅斯內政部資料庫，俄國警方已將愛沙尼亞總理卡拉斯、國務卿彼得柯普，以及立陶宛文化部長凱瑞斯打入通緝名單。

路透報導，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，愛沙尼亞總理卡拉斯（Kaja Kallas）因為「破壞歷史情感」而遭通緝。

俄羅斯國營塔斯社（TASS）報導，這些波羅的海國家官員遭控「破壞蘇聯士兵紀念碑」。

根據資料庫內容，除卡拉斯外，愛沙尼亞國務卿彼得柯普（Taimar Peterkop）和立陶宛文化部長凱瑞斯（Simonas Kairys）也被列入通緝名單。

俄國外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）表示：「這只是開始而已…把全球從納粹和法西斯主義解放出來的記憶遭到破壞，必須追究這樣的罪行。」

這些波羅的海國家過去都是蘇聯加盟國，且已宣布計劃移除蘇聯時期的紀念碑。2022年，卡拉斯宣布將移除200至400座這類紀念碑。

俄羅斯調查委員會主席巴斯特金（Alexander Bastrykin）則下令就此事展開刑事調查。

這3名政治人物只會在穿越俄羅斯邊界時面臨遭逮捕風險。除此之外，俄國宣布通緝他們並不會造成實質影響。

俄羅斯 通緝 俄國

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