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俄無人機襲烏加油站釀7死 1家5口葬身火窟

編譯中心／綜合10日電
俄羅斯趁夜出動無人機襲擊烏克蘭第二大城哈爾科夫市一處加油站，造成七人死亡，其中包括一家五口。（歐新社）
俄羅斯趁夜出動無人機襲擊烏克蘭第二大城哈爾科夫市一處加油站，造成七人死亡，其中包括一家五口。（歐新社）

俄羅斯趁夜出動無人機襲擊烏克蘭第二大城哈爾科夫市一處加油站，造成七人死亡，其中包括一家五口。火焰隨燃料向外擴散，罹難者都是被活活燒死，另有數人受傷。

中央社引述法新社報導，加油站遇襲後，燃料迅速擴散到鄰近街道上。傷者拉古亭（Oleskandr Lagutin）說：「五分鐘內火流成河，我們必須逃離家裡，只能快跑。」

地方當局說，大火造成一對夫妻與另一個家庭的五人遇難。

罹難夫妻的親戚納塔莉亞（Natalia）說：「我的岳母打電話說起火了。…她打回來後開始尖叫，說火燒到房子了。我們聽見最後的尖叫聲，就是這樣了，再也聯絡不上她。」

哈爾科夫州（Kharkiv）州長西涅古波夫（Oleg Synegubov）另表示，遇難的一家五口包括一對父母及其七歲、四歲與七個月大的男孩。他說，死亡母親與男孩在浴室避難，父親的遺體則是在屋內走廊上被發現。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）說：「這些孩子還沒經歷過人生，卻因俄羅斯人的瘋狂而喪命。」總統府幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）表示：「我們非常憤怒，這些人會付出代價。」

哈爾科夫警方調查部門負責人博爾維諾夫（Sergiy Bolvinov）說，遇襲油庫區存放大約3800噸的燃料，死者都是被「活活燒死」。

烏克蘭 俄羅斯 加油站

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