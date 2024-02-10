我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

艱辛來美 中國走線客又診斷罹癌

中國龍年最火祝福語：龍行龘龘 但「龘」怎麼唸？

俄襲烏加油站燃料外溢 火流成河釀7死含一家5口

中央社哈爾科夫10日綜合外電報導
俄羅斯趁夜出動無人機襲擊烏克蘭第2大城哈爾科夫市一處加油站，造成7人死亡，其中包括同一家庭的5人。（歐新社）
俄羅斯趁夜出動無人機襲擊烏克蘭第2大城哈爾科夫市一處加油站，造成7人死亡，其中包括同一家庭的5人。（歐新社）

俄羅斯趁夜出動無人機襲擊烏克蘭第2大城哈爾科夫市一處加油站，造成7人死亡，其中包括同一家庭的5人。火焰隨燃料向外擴散，罹難者都是被活活燒死，另有數人受傷。

法新社報導，加油站遇襲後，燃料迅速擴散到鄰近街道上。傷者拉古亭（Oleskandr Lagutin）說：「5分鐘內火流成河，我們必須逃離家裡，只能快跑。」

地方當局說，大火造成一對夫妻與另一個家庭的5人遇難。

罹難夫妻的親戚納塔莉亞（Natalia）說：「我的岳母打電話說起火了。…她打回來後開始尖叫，說火燒到房子了。我們聽見最後的尖叫聲，就是這樣了，再也聯絡不上她。」

哈爾科夫州（Kharkiv）州長西涅古波夫（Oleg Synegubov）另表示，遇難的一家5口包括一對父母及其7歲、4歲與7個月大的男孩。他說，死亡母親與男孩在浴室避難，父親的遺體則是在屋內走廊上被發現。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）說：「這些孩子還沒經歷過人生，卻因俄羅斯人的瘋狂而喪命。」總統府幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）表示：「我們非常憤怒，這些人會付出代價。」

哈爾科夫警方調查部門負責人博爾維諾夫（Sergiy Bolvinov）說，遇襲油庫區存放大約3800噸的燃料，死者都是被「活活燒死」。

烏克蘭 俄羅斯 加油站

上一則

俄軍無人機襲烏克蘭哈爾科夫加油站 導致7人喪命

下一則

GDP已是日本四倍還不服中國？金燦榮：要等到這時候

延伸閱讀

影響士氣？烏克蘭陣前換將「雪豹」接任總司令

影響士氣？烏克蘭陣前換將「雪豹」接任總司令
確定走人 澤倫斯基撤換烏軍總司令扎盧茲尼

確定走人 澤倫斯基撤換烏軍總司令扎盧茲尼
澤倫斯基：擬撤換一些高層領導 不只是軍方將領

澤倫斯基：擬撤換一些高層領導 不只是軍方將領
南部前線激戰中 澤倫斯基親往視察

南部前線激戰中 澤倫斯基親往視察

熱門新聞

英國王后卡蜜拉透露，國王查理三世接受癌症治療後「狀況不錯」。（美聯社）

英王查理罹癌開始接受治療 王后卡蜜拉親曝病況

2024-02-08 21:57
英國鋼琴家卡瓦納帶著中華民國國旗重返聖潘克拉斯車站的公共鋼琴。(擷自YouTube@Brendan Kavanagh)

英鋼琴家「K博士」不理爭議風波 臉書曬中華民國國旗照

2024-02-05 09:43
英國國王查理三世。（美聯社）

不是前列腺癌…英相蘇納克：查理三世是癌症早期

2024-02-06 07:52
梅根寫不寫回憶錄，據傳讓英皇室人員提防戒備。（路透資料照片）

哈利、梅根再被皇室「降級」 地位幾乎快到谷底

2024-02-03 12:52
漢莎航空一架從泰國飛往德國的航班上，一名乘客突然口鼻直冒鮮血暴斃身亡。（美聯社）

男子飛行途中口鼻突噴血暴斃 空服員急把「屍體拖進廚房」等降落

2024-02-10 04:09
哈利王子。(路透)

哈利將飛往倫敦 探望罹癌父王查理 梅根不同行

2024-02-05 16:55

超人氣

更多 >
終於現身…谷歌工程師陳立人涉嫌殺妻 戴頭盔出庭

終於現身…谷歌工程師陳立人涉嫌殺妻 戴頭盔出庭
谷歌殺妻案 陳立人為何戴頭盔出庭？

谷歌殺妻案 陳立人為何戴頭盔出庭？
男子飛行途中口鼻突噴血暴斃 空服員急把「屍體拖進廚房」等降落

男子飛行途中口鼻突噴血暴斃 空服員急把「屍體拖進廚房」等降落
太溫暖 蕭薔新春寫春聯獻給陳盈潔 陳家人回應了

太溫暖 蕭薔新春寫春聯獻給陳盈潔 陳家人回應了
共和黨眾議員蓋茨與少女發生性關係 若定罪至少關10年

共和黨眾議員蓋茨與少女發生性關係 若定罪至少關10年