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確定走人 澤倫斯基撤換烏軍總司令扎盧茲尼

編譯茅毅／即時報導
烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼8日遭總統澤倫斯基撤換。美聯社
烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼8日遭總統澤倫斯基撤換。美聯社

法新社及美國政治新聞網站Politico 8日報導，烏克蘭國防部長烏梅洛夫（Rustem Umerov）同日證實，該國武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valery Zaluzhny）當天被總統澤倫斯基撤換。他本人在這項人事宣布後坦言，自俄羅斯2022年2月侵烏以來，烏克蘭的軍事戰略必須改變和調整。

這使澤、扎兩人間近幾月來愈來愈升高的緊張畫下句點。英國金融時報和華盛頓郵報等外媒此前紛引述消息人士報導，澤倫斯基準備撤換扎盧茲尼，並已告知白宮，但烏克蘭國防部與澤倫斯基發言人均予以否認，美方同樣公開聲稱這由基輔做主。

烏梅洛夫在社群媒體寫道，今天（8日）做出1個改變烏克蘭武裝部隊領導高層的決定。他並我誠摯感謝扎盧茲尼獲得的一切成就及勝利。

扎盧茲尼被撤職後說，2022年的任務與2024年的不同，因此為了一起打勝仗，大家也都得對新的現實做出改變及調整。

儘管扎盧茲尼是俄國近兩年前侵烏初期時，率烏軍削弱俄國攻勢的關鍵角色，讓他成為烏克蘭國內最受信賴的人之一，但他也被視為澤倫斯基的潛在政敵，烏軍部分人士對扎盧茲尼的耐心也變少。在他與美軍將領對烏軍去年反攻的做法意見分歧後，他和華府亦關係緊張。

Politico引述1位接近澤倫斯基辦公室的人士報導，「我認為，這（決定）拖很久了」。

澤倫斯基 烏克蘭 國防部

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