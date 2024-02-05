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澤倫斯基：擬撤換一些高層領導 不只是軍方將領

中央社基輔4日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基。(歐新社)
烏克蘭總統澤倫斯基。(歐新社)

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在今天播出的電視訪談中表示，他在考慮更換多名高層官員，且不僅是軍隊高階將領而已，以決定誰將領導烏克蘭。

路透報導，有關總統澤倫斯基將解除武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhnyi）職務的臆測，在烏克蘭甚囂塵上。兩人在近2年的俄烏戰爭應戰方式存有歧見。

當被問到扎盧茲尼時，澤倫斯基告訴義大利國家電視台RAI：「這是一個有關哪些人將領導烏克蘭的問題。」 澤倫斯基這番話是以義大利語旁述播出的。

「重新調整是有必要的，我說的是更換一些國家領導階層，而不僅在軍隊部門。我正認真思考這種職務替換，這是國家整個領導權的問題。」

他說，為了進行必要的改革，「我心中所想是一些嚴肅的事，這不是關乎單一個人，而是國家的領導方向」。

「如果我們想贏，我們就必須朝著同一個方向努力，我們不能氣餒，我們必須有正確的正面能量，消極情緒必須留在家裡。我們不能有想放棄的態度。」

烏克蘭去年發動反攻行動，卻僅在烏國東部和南部約1000公里長的俄軍前線看到有限成果，內部分歧因而愈來愈明顯。

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