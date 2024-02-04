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烏克蘭東部俄占城鎮遇襲 俄搜救人員：28人罹難

中央社莫斯科4日綜合外電報導
烏克蘭對該國東部俄占城市利西昌斯克發動攻擊，圖為現場的俄國消防人員。(美聯社)
烏克蘭對該國東部俄占城市利西昌斯克發動攻擊，圖為現場的俄國消防人員。(美聯社)

俄羅斯救難人員今天表示，烏克蘭對該國東部俄占城市利西昌斯克（Lysychansk）一家麵包店發動攻擊，死亡人數已增加至28人，包括一名孩童。

在俄羅斯全面進攻烏克蘭近2年之際，俄國占領軍昨日表示，基輔當局針對利西昌斯克一家週末生意興隆的麵包店發動攻擊。

烏國東部的前方戰線近幾個月幾無變化，但戰況仍舊血腥慘烈，烏俄雙方都已在今年冬季加強攻擊力道。

法新社報導，俄羅斯緊急事務部（Emergency Situations Ministry）在Telegram發文說：「在崩塌麵包店現場的搜救行動持續進行中，包含一名孩童在內有28人死亡」。

該部表示，救援人員「救出了10人，並將他們送醫治療」，搜救行動預計將持續至深夜。

該部稍早發布一段影片，顯示救難人員摸黑在瓦礫堆中搜救，他們找到一具遺體和一名受傷女子，並用擔架將她抬走。

位於俄國占領區盧甘斯克州（Lugansk）的利西昌斯克，在2022年俄軍全面入侵烏國後的6個月，落入俄軍之手。這座城市遭俄國占領前，約有11萬1000名居民。

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