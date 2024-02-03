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烏克蘭稱俄軍無人機攻擊能源設施 9架遭擊落

中央社基輔3日綜合外電報導
烏克蘭空軍今天表示，俄羅斯昨晚出動14架無人機攻擊烏克蘭南部和中部地區。圖為俄羅斯一架直升機砲擊烏克蘭的未知地點。（美聯社）
烏克蘭空軍今天表示，俄羅斯昨晚出動14架無人機攻擊烏克蘭南部和中部地區。圖為俄羅斯一架直升機砲擊烏克蘭的未知地點。（美聯社）

烏克蘭空軍今天表示，俄羅斯昨晚出動14架無人機攻擊烏克蘭南部和中部地區，當中9架遭擊落。

法新社報導，基輔當局表示，大部分無人機瞄準攻擊中部第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）的能源設施。當地在俄國昨天的攻擊後，上萬人無電可用。

這場停電主要影響烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的故鄉克利福洛市（Kryvyi Rih）。

烏克蘭空軍表示：「烏克蘭已摧毀第聶伯羅彼得羅夫斯克州、敖德薩州（Odesa）、尼古拉耶夫州（Mykolaiv）和日托米爾州（Zhytomyr）上空的9架敵軍無人機。」

烏軍還說，大部分的伊朗製「見證者」（Shahed）無人機瞄準了第聶伯羅彼得羅夫斯克州的「能源基礎設施」。

第聶伯羅彼得羅夫斯克州州長賴薩克（Serhiy Lysak）表示，俄無人機攻擊後，克利福洛市約有1萬5000人無電可用。他說，襲擊引起的火災還影響克利福洛市「兩座鍋爐房」，「一些家庭因此無水可用」。

賴薩克表示，這次襲擊「未造成死傷」，但2間私人住宅受損。

克利福洛市長維庫爾（Oleksandr Vilkul）表示，能源公司將在該市實施「緊急停電計畫」。

維庫爾說，克利福洛市的高速路面電車將停止運行，一些醫院的電力將部分改用發電機。

烏克蘭能源部表示，目前正在搶修重要基礎設施。

烏克蘭 澤倫斯基 伊朗

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