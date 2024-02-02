反侵烏俄團Bi-2在泰巡演被捕 塞80人共用牢房

俄羅斯搖滾天團Bi-2在泰國被捕，該樂團因為反對俄烏戰爭而遭打壓，遣返問題因此引發關注。(取材自臉書)

俄羅斯七人搖滾天團「Bi-2」1月24日在泰國 普吉島因非法表演被捕，傳泰國受到俄方施壓，有意將樂團成員遣返俄羅斯；Bi-2因為表態反對俄國入侵烏克蘭，2023年已選擇流亡海外，人權團體擔憂他們回到俄羅斯將面對迫害。

本報系聯合新聞網轉角24小時報導，Bi-2於1990年代發跡，由多國籍的成員組成，團隊中有4名以色列 籍成員，包括主唱Lyova，另外2名成員則分別持有美國籍和澳洲籍。不過，這次演出只有主唱Lyova持以色列護照進入泰國，因此被允許返回以色列，他已在1月31日搭上飛機離開，其餘6人仍被關在與80人共用的牢房裡，目前以色列、美國、澳洲與德國使館都已介入協調。

報導指出，「Bi-2」1990年代發跡於白俄羅斯 ，2000年代才在俄羅斯大為走紅，多張單曲和專輯都蟬聯俄羅斯排行榜。但在2022年俄國入侵烏克蘭之後，Bi-2開始發表反戰言論，並且不願在貼有支持戰爭標語的場所演出，許多音樂場地因此取消他們的演唱會，該樂團後來也在2023年5月宣布不再返回俄羅斯。

Bi-2自我流放之後展開世界巡迴演出，1月24日在普吉島渡假村開唱卻遭警方逮捕，一行7人被押回首都曼谷的移民看守所，環境惡劣擁擠。

Bi-2聲明說，去年以來他們已在全球30多個國家開過60多場巡迴演唱，包含在普吉島之前也在芭達雅完成另一場演出，全程都遵守當地主辦單位的要求，沒有任何違法之處。Bi-2聲明中指出，周遭情況表明另有「外部壓力」導致他們被拘留，認為是因為自身的觀點與立場而遭遇壓力，留言粉絲也紛紛指稱樂團遭遇俄羅斯官方迫害。

以色列媒體Ynet報導，Bi-2兩名主唱Lyova 與「Shura Bi-2」都是猶太裔，1990年代曾移居以色列，Lyova甚至曾在以色列國防軍服役；兩人後來又先後搬遷至澳洲，2000年代才赴俄羅斯發展。但兩人至今都沒有成為俄羅斯公民。