烏克蘭無人艇夜間出擊 宣稱摧毀俄黑海艦隊飛彈艇

烏克蘭軍情部門1日表示，在克里米亞半島沿岸執行一次特別行動，摧毀俄羅斯黑海艦隊的「伊萬諾維茨號」飛彈艇。(截自Telegram / Two Majors - English Channel)

烏克蘭 軍情部門1日表示，旗下特戰部隊在克里米亞 半島沿岸執行一次特別行動，摧毀了俄羅斯 黑海艦隊的一艘飛彈艇。

BBC報導，烏克蘭國防部情報總局（GUR）表示，該局特戰單位「Group 13」的官兵摧毀了俄軍的「伊萬諾維茨號」（Ivanovets）飛彈艇，並發布襲擊當下跟之後的影像，宣稱該艘小型軍艦於夜間遭「直接命中艦體」，隨後沉入海中。

根據社群媒體「紙飛機」流傳的近2分半錄影，烏軍疑似出動了數艘無人艇，從不同角度朝據稱是「伊萬諾維茨號」的軍艦撞去，隨後的畫面可見大爆炸與該艦的沉沒。

GUR在「紙飛機」頻道指出，由於該艦艦體遭受一連串直接命中，朝船尾傾斜後沉沒，又稱俄軍在該區域的搜救行動並未成功。

根據報導，GUR稱此次襲擊發生在多努茲拉夫湖（Lake Donuzlav），即克里米亞半島西側的一處鹹水灣，俄羅斯一個海軍基地就位在該處。此外，出現在烏方影像裡的軍艦，有數個明顯可見的特徵跟「伊萬諾維茨號」所屬的12411型（Project 12411）飛彈護衛艦相符。

儘管俄羅斯當局還沒有此次事件的相關消息，但俄方軍事部落客Voenkor Kotenok在「紙飛機」頻道寫道，「伊萬諾維茨號」遭海上無人艇三度擊中後沉沒。