我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

身形較以往消瘦…網傳習近平罹胰臟癌 可信度有多少？

NFL／男友的酋長隊打進超級盃 泰勒絲對他狂抱猛親

乘人之危 匈牙利極右政黨坐等烏戰敗 揚言占領烏西領土

編譯盧思綸／即時報導
匈牙利極右翼政黨「我們的祖國」黨魁托洛斯柯伊27日揚言一旦烏克蘭輸給俄羅斯，匈牙利將宣稱烏克蘭西部外喀爾巴阡州為國家領土，讓該地15萬名匈牙利裔居民擁有自治權。（）路透
匈牙利極右翼政黨「我們的祖國」黨魁托洛斯柯伊27日揚言一旦烏克蘭輸給俄羅斯，匈牙利將宣稱烏克蘭西部外喀爾巴阡州為國家領土，讓該地15萬名匈牙利裔居民擁有自治權。（）路透

路透報導，匈牙利極右翼政黨「我們的祖國」（Our Homeland）27日邀集歐洲極右翼陣營的「德國另類選擇黨」（ AfD）和「荷蘭民主論壇黨」（FVD）等召開會議，會中「我們的祖國」黨魁托洛斯柯伊（Laszlo Toroczkai）揚言一旦烏克蘭敗給俄羅斯，匈牙利將宣稱烏克蘭西部外喀爾巴阡州（Transcarpathia）為國家領土，讓該地區15萬名匈牙利裔居民擁有自治權。

「我們的祖國」官網可見托洛斯柯伊在影片中呼籲俄烏立即停火、進行和談，並且呼籲當地匈牙利裔居民的自治權，「一旦烏克蘭喪失國家地位，這十之八九會成真，本黨作為唯一支持外喀爾巴阡州匈牙利裔自治權的政黨，我主張匈牙利宣稱擁有該地區主權」。

對此匈牙利外交部和烏克蘭駐布達佩斯大使館均未立即置評。

匈牙利總理奧班（Viktor Orban）去年底才在公開表達支持烏克蘭主權和領主完整。

匈牙利外交部長西亞爾托（Peter Szijjarto）預計29日出訪烏克蘭拜訪烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）和總理什米哈爾（Denys Shmyhal），討論兩國領導人會晤事宜。

匈牙利和烏克蘭對於外喀爾巴阡州匈牙利裔素來多有爭執，布達佩斯稱基輔限制當地15萬名匈牙利裔使用母語。

烏克蘭 大使館 德國

上一則

金正恩監督巡弋飛彈試射 飛彈飛行逾2小時精準擊中目標

下一則

陸續偷了17年 哈瑪斯突襲以色列武器竟來自以軍

延伸閱讀

厄多安終於簽字 瑞典申請入北約只差匈牙利放行

厄多安終於簽字 瑞典申請入北約只差匈牙利放行
奧班與史托騰柏格通話 重申匈牙利挺瑞典加入北約

奧班與史托騰柏格通話 重申匈牙利挺瑞典加入北約
拖延逾1年… 土耳其同意瑞典入北約 就差匈牙利點頭

拖延逾1年… 土耳其同意瑞典入北約 就差匈牙利點頭
瑞典入北約 土耳其開綠燈 只待匈牙利點頭

瑞典入北約 土耳其開綠燈 只待匈牙利點頭

熱門新聞

英國鋼琴家卡瓦納(黑衣者)與數名中國人起爭執。(擷自YouTube@Brendan Kavanagh)

數名中國人槓上倫敦街頭鋼琴家 影片炸鍋逾300萬人觀看

2024-01-22 14:24
倫敦聖潘克拉斯車站的鋼琴已被圍起禁止彈奏。日前數名中國人與一名英國鋼琴家在此險些衝突。(擷自YouTube@Brendan Kavanagh)

大家都不能彈了… 惹議的倫敦車站鋼琴被封鎖 是艾爾頓強所捐

2024-01-23 14:08
倫敦車站鋼琴事件中一名女當事人拍攝影片，反擊鋼琴家的說法。（擷自Raddit）

刪影片爭議後續…女當事人反擊 稱英國鋼琴家歧視

2024-01-23 16:35
英國鋼琴演奏家卡瓦納（右1）日前在一處車站直播，卻遇到了幾名拿著五星旗的遊客要求別拍他們，雙方的衝突越演越烈，卡瓦納近日上電視談論此事，並強烈抨擊警方處理的態度。(照片翻攝：X / Byron Wan)

爭議風波未息 英國鋼琴家上談話節目繼續開砲

2024-01-23 09:48
銀行員分析很多資產上億的富豪，其實有著幾項特徵。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

銀行員分析「億萬富豪」3大特徵 穿著老土別有意義

2024-01-26 18:46
印度美商Vistex日前舉辦周年紀念活動，不料56歲執行長沙阿和總裁乘坐鐵籠從4.8公尺高處登場時不慎墜落，執行長不治身亡，總裁受到重傷。（取自X）

美商執行長印度登台表演 鐵鏈斷裂…從4.8公尺墜落身亡

2024-01-20 23:07

超人氣

更多 >
繼「繁花」王家衛後 張藝謀也將首拍電視劇 頂流女星搶著演

繼「繁花」王家衛後 張藝謀也將首拍電視劇 頂流女星搶著演
本月已有2.4萬人丟飯碗…轉型押AI 科技業再掀裁員潮

本月已有2.4萬人丟飯碗…轉型押AI 科技業再掀裁員潮
以「國安」之名 中國數以萬計民眾遭「邊控」無法離境

以「國安」之名 中國數以萬計民眾遭「邊控」無法離境
8964+小熊維尼 英鋼琴家臉書秀貼紙再嗆小粉紅

8964+小熊維尼 英鋼琴家臉書秀貼紙再嗆小粉紅
巴黎羅浮宮蒙娜麗莎畫像又遇襲 遭2女潑灑湯汁

巴黎羅浮宮蒙娜麗莎畫像又遇襲 遭2女潑灑湯汁