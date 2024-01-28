乘人之危 匈牙利極右政黨坐等烏戰敗 揚言占領烏西領土

匈牙利極右翼政黨「我們的祖國」黨魁托洛斯柯伊27日揚言一旦烏克蘭輸給俄羅斯，匈牙利將宣稱烏克蘭西部外喀爾巴阡州為國家領土，讓該地15萬名匈牙利裔居民擁有自治權。（）路透

路透報導，匈牙利極右翼政黨「我們的祖國」（Our Homeland）27日邀集歐洲極右翼陣營的「德國 另類選擇黨」（ AfD）和「荷蘭民主論壇黨」（FVD）等召開會議，會中「我們的祖國」黨魁托洛斯柯伊（Laszlo Toroczkai）揚言一旦烏克蘭 敗給俄羅斯，匈牙利將宣稱烏克蘭西部外喀爾巴阡州（Transcarpathia）為國家領土，讓該地區15萬名匈牙利裔居民擁有自治權。

「我們的祖國」官網可見托洛斯柯伊在影片中呼籲俄烏立即停火、進行和談，並且呼籲當地匈牙利裔居民的自治權，「一旦烏克蘭喪失國家地位，這十之八九會成真，本黨作為唯一支持外喀爾巴阡州匈牙利裔自治權的政黨，我主張匈牙利宣稱擁有該地區主權」。

對此匈牙利外交部和烏克蘭駐布達佩斯大使館 均未立即置評。

匈牙利總理奧班（Viktor Orban）去年底才在公開表達支持烏克蘭主權和領主完整。

匈牙利外交部長西亞爾托（Peter Szijjarto）預計29日出訪烏克蘭拜訪烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）和總理什米哈爾（Denys Shmyhal），討論兩國領導人會晤事宜。

匈牙利和烏克蘭對於外喀爾巴阡州匈牙利裔素來多有爭執，布達佩斯稱基輔限制當地15萬名匈牙利裔使用母語。