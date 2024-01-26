澤倫斯基幕僚：烏克蘭邀請習近平參加和平峰會

烏克蘭總統澤倫斯基。（美聯社）

在俄羅斯 入侵烏克蘭 接近兩周年之際，烏克蘭總統澤倫斯基 辦公室副幕僚長卓夫科瓦表示，烏克蘭已邀請中國國家主席習近平參加計劃在瑞士舉行的世界領袖「和平高峰會」。

路透社報導，中國與俄羅斯關係密切，並避免批評俄羅斯入侵烏克蘭的行為，但也表示所有國家的主權和領土完整必須受到尊重，並願意協助調解衝突。

卓夫科瓦（Ihor Zhovkva）本周接受路透社採訪時表示：「我們肯定會邀請中國最高層級、中華人民共和國主席參加此次峰會。」

「中國的參與對我們來說非常重要。我們正在與中方合作。我們讓世界各地的合作夥伴參與，讓他們向中方傳達參加如此高峰會的重要性。」

在俄羅斯入侵烏克蘭前3周，習近平曾和俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）在北京宣布建立「無上限」夥伴關係。此後，中國大幅增加對俄羅斯的能源進口。

蒲亭表示，為了保護俄羅斯自身安全，入侵烏克蘭是必須的；基輔和西方則表示，這是一場無端的侵略戰爭和土地掠奪。

中立的瑞士同意應澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的要求，主辦烏克蘭和平高峰會，但日期或地點都尚未確定。卓夫科瓦表示團隊仍在研究細節。