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澤倫斯基：俄羅斯彈襲致18死逾130傷

中央社基輔24日綜合外電報導
烏東城市哈爾科夫（Kharkiv）受到3波襲擊。圖為23日救援人員在遭到俄羅斯飛彈襲擊的建築物工作。美聯社
烏東城市哈爾科夫（Kharkiv）受到3波襲擊。圖為23日救援人員在遭到俄羅斯飛彈襲擊的建築物工作。美聯社

烏克蘭總統澤倫斯基表示，俄羅斯對兩大城基輔和哈爾科夫進行飛彈襲擊，導致18人喪生，逾130人受傷，並造成房屋和基礎設施毀損。俄羅斯全面入侵烏克蘭的戰爭即將邁入第3年。

路透報導，烏東城市哈爾科夫（Kharkiv）受到3波襲擊，首都基輔、中部以及南部赫松州（Kherson）也經常遭到砲擊。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在晚間的錄影談話中表示，俄國發射近40枚不同類型飛彈，「再度進行聯合打擊，試圖避開我們的防空系統」。

超過200個地點被擊中，其中包括139間房屋。他說，「一棟普通高樓層公寓大樓中有許多人喪生，那裡住著普通人」。

澤倫斯基表情嚴肅說道：「俄羅斯把日常生活當做是對它自身的威脅。」他還說，有130人在攻擊中受傷。

烏克蘭參謀總部表示，武裝部隊已摧毀44枚各式飛彈中的22枚。基輔市軍事行政當局稱，近20枚飛彈在基輔上空被擊落。

法新社報導，哈爾科夫州長席尼胡波夫（Oleg Sinegubov）表示，有8人在夜間的炮火中喪生，另有超過50人受傷。席尼胡波夫昨天深夜通報有4人在對哈爾科夫的新一輪襲擊中受傷。

基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）表示，針對基輔發動的攻擊導致巿中心建築和汽車起火，有20人受傷。

克里姆林宮回答記者有關這波攻擊的提問時否認俄軍以平民基礎設施為攻擊目標，矢言莫斯科當局已經進行近兩年的侵略行動將會繼續下去。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴記者：「我們軍隊不打民用設施或住宅區，也沒有襲擊平民，不像基輔政權那樣。」

俄軍指責基輔鎖定邊境附近城市和能源設施升高無人機和飛彈攻擊，造成人員死亡。他這話顯然是在說這件事。

圖為23日烏克蘭工人在哈爾科夫飛彈襲擊現場清理殘骸。歐新社
圖為23日烏克蘭工人在哈爾科夫飛彈襲擊現場清理殘骸。歐新社
烏克蘭東北部哈爾科夫市中心23日遭到飛彈攻擊。歐新社
烏克蘭東北部哈爾科夫市中心23日遭到飛彈攻擊。歐新社

澤倫斯基 烏克蘭 俄羅斯

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