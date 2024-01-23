烏克蘭遭大規模空襲 至少4死逾60傷

哈爾科夫遭轟炸。(路透)

烏克蘭 多名官員表示，俄羅斯 今天對烏國發動大規模空襲，造成至少4人死亡、超過60人受傷。

路透報導，清晨的飛彈攻擊主要針對烏國兩大城，即首都基輔和東北部哈爾科夫（Kharkiv）。

哈爾科夫州長希內胡柏夫（Oleh Synehubov）在通訊軟體Telegram發文表示，當地有多棟公寓建築遭到攻擊，造成3人死亡、42人受傷。

哈爾科夫市長泰芮可夫（Ihor Terekhov）告訴當地電視台，救援人員正在廢墟中挖掘，希望找到倖存者，共有30棟公寓建築在空襲中受損。

根據烏克蘭國營天然氣 公司（Naftogaz），哈爾科夫有1條天然氣管線受損，目前正在搶修。

基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）則表示，在至少3區共有20人受傷，其中包括3名兒童，另有多棟公寓和建築物起火燃燒。

聯合國駐烏克蘭人道主義事務協調員布朗（Denise Brown）透過聲明稱，部分遭攻擊地點位在聯合國基輔辦事處附近。

根據當地官員，烏國東部城市巴甫洛格勒（Pavlohrad）也有1人死亡。

烏克蘭空軍指出，已摧毀俄羅斯發射41枚各類飛彈中的21枚。

烏國東北部蘇米州（Sumy）官員指出，針對紹斯特卡（Shostka）的飛彈攻擊導致重要基礎設施受損。